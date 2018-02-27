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Бышовец: «ЦСКА будет непросто пройти «Лион»

27 февраля 2018, 07:41
8

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что потери в составе могут помешать ЦСКА достойно выступить против «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Лион» играет в открытый футбол, это очень сильная, атакующая команда. ЦСКА будет непросто пройти этот клуб, особенно с учетом проблем армейцев, связанных прежде всего с потерей из-за травм ряда игроков оборонительного плана. Это может стать ключевым фактором в противостоянии», – заявил Бышовец.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет во Франции 15 марта.

Источник: Известия
Лига Европы ЦСКА Лион Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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15112007
1519706775
А я думаю, легко пройдут. ЦСКА гораздо сильнее Лиона.
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vladimir-7
1519709520
ЦСКА, на выезде нужно выиграть у Лиона и дома спокойно повторить.
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Vickont
1519715218
У Витька травма, Васька желтых перебрал, Леха вряд ли полностью восстановится.Чем думают Гончаренко и Гинер? Хоть бы огромного чувака из "Зеленой мили" подписали-Сесе Франка ПЕПЕ, он еще и французский футбол на отлично знает
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Полная Канистра
1519716722
да с учётом всего что сейчас в стане коней с составом задача пройти дальше очень минимальна
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OfaZavr
1519717793
на такой стадии с любым соперником не просто, а с учетом еще и проблем с составом будет очень сложно.
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+50/-50
1519734340
- "«ЦСКА будет непросто пройти «Лион» А я вот думаю, что не возможно. Результат будем смотреть вечером 4 марта. Посмотрим, сколько ТТД сделает ЦСКА в матче с Уралом. И сравним эти действия с последним матчем Лиона. И вряд-ли Лион уступит, потому, что он на ходу. Не спешите ставить мне "минусы", нас рассудит игра.
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Килп-Явр
1519742843
А когда ЦСКА было легко?!
Ответить
prezent2017
1519797956
Гиннер поможет.
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