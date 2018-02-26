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    «Атлетико» не беспокоится в связи с приездом фанатов «Локомотива» в Мадрид

    Директор департамента по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут рассказал об ожиданиях от приезда болельщиков «Локомотива» в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги Европы.

    «Несмотря на обстоятельства матча в Бильбао, нет никакого беспокойства в связи с приездом фанатов московской команды. Все мероприятия, связанные с их приемом, будут штатными, как в любой другой еврокубковой встрече.

    Что касается ответного выезда в Москву – «Атлетико» уже несколько раз играл в России, и всегда нас принимали там самым радушным образом», – сказал Анаут.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет 8 марта, ответный – 15 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 23:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 27 февраля 2018, 11:27

      Вот это я понимаю комментарий! Солидный клуб, солидный ответ всем долбанутым русофобам!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 27 февраля 2018, 00:59

      Наконец-то трезвомыслящий испанец попался.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 февраля 2018, 00:34

      А потому что.не надо провоцировать и нагнетать,тогда все нормально будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 23:57

      хоть кто-то увидит фанов локо в живую

      -3
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