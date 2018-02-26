«Атлетико» не беспокоится в связи с приездом фанатов «Локомотива» в Мадрид

Директор департамента по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут рассказал об ожиданиях от приезда болельщиков «Локомотива» в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Несмотря на обстоятельства матча в Бильбао, нет никакого беспокойства в связи с приездом фанатов московской команды. Все мероприятия, связанные с их приемом, будут штатными, как в любой другой еврокубковой встрече.

Что касается ответного выезда в Москву – «Атлетико» уже несколько раз играл в России, и всегда нас принимали там самым радушным образом», – сказал Анаут.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет 8 марта, ответный – 15 марта.