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    Черчесов: «Ждем возвращения Васина в сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал защитника ЦСКА Виктора Васина, который повредил крестообразные связки.

    «К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.

    Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.

    Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России», – сказал Черчесов.

    Ранее сообщалось, что Васин не сможет сыграть на чемпионате мира.

    Источник: РФС

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    26.02.2018 21:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 27 февраля 2018, 22:47

      Васину выздоровления,но от сборной его подальше держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 февраля 2018, 10:14

      да уж попал Саламыч в непростую ситуацию перед ЧМ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 февраля 2018, 10:13

      Выздоравливай парень. Не зависимо от того, попадешь ты в сборную или нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 27 февраля 2018, 10:09

      джикия-ноль! а Васина-жаль .если не восстановится!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 февраля 2018, 05:14

      Ужас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 27 февраля 2018, 00:50

      Надеюсь когда Васин вернется в сборную тебя там не будет. Ребятам здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 27 февраля 2018, 00:08

      а кто их сборниками назначил?? он матчи то смотрел с их участием вообще??

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 27 февраля 2018, 00:00

      Васину, и Джикии скорейшего выздоровления

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 февраля 2018, 22:32

      За себя говори

      -1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 26 февраля 2018, 22:02

      Здоровья Васину, и Джикии. Но надо не их ждать и надеяться только на них. Надо искать и находить других. Не факт что оба набирут форму к ЧМ, а потом всей страной будем гноить этих двух ребят за косяки, которые возможно от недабора игровой формы и практики!!!

      3
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