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Черчесов: «Ждем возвращения Васина в сборную»

26 февраля 2018, 21:29
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал защитника ЦСКА Виктора Васина, который повредил крестообразные связки.

«К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.

Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.

Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России», – сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Васин не сможет сыграть на чемпионате мира.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Васин Виктор Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Obi Wan
1519670510
Скорейшего выздоровления!
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absent32
1519671759
Здоровья Васину, и Джикии. Но надо не их ждать и надеяться только на них. Надо искать и находить других. Не факт что оба набирут форму к ЧМ, а потом всей страной будем гноить этих двух ребят за косяки, которые возможно от недабора игровой формы и практики!!!
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Axe111
1519673521
За себя говори
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Юрий Б.
1519678858
Васину, и Джикии скорейшего выздоровления
Ответить
Andrew01
1519681815
Надеюсь когда Васин вернется в сборную тебя там не будет. Ребятам здоровья!
Ответить
ДАША Д
1519697673
Ужас.
Ответить
САДЫЧОК
1519715392
джикия-ноль! а Васина-жаль .если не восстановится!
Ответить
Чикомас
1519715594
Выздоравливай парень. Не зависимо от того, попадешь ты в сборную или нет...
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OfaZavr
1519715654
да уж попал Саламыч в непростую ситуацию перед ЧМ.
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acer2003
1519760844
Васину выздоровления,но от сборной его подальше держать
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