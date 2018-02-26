Черчесов: «Ждем возвращения Васина в сборную»

Васину выздоровления,но от сборной его подальше держать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал защитника ЦСКА Виктора Васина, который повредил крестообразные связки.
«К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.
Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.
Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России», – сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что Васин не сможет сыграть на чемпионате мира.