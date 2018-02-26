Черчесов: «Ждем возвращения Васина в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал защитника ЦСКА Виктора Васина, который повредил крестообразные связки.

«К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.

Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.

Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России», – сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Васин не сможет сыграть на чемпионате мира.