Гвардиола: «Я бы хотел выиграть Кубок лиги, но не для себя, а для клуба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

«Я бы хотел выиграть Кубок лиги, но не для себя, а для клуба. Мы здесь, чтобы пытаться выиграть титулы. Первым шагом было дойти до финала. Мы это сделали, и теперь попробуем победить.

Все знают, что в Англии сезон очень энергозатратный. Все в мире участвуют в трех турнирах, а здесь – в четырех. Это очень сложный график, но если бы мы не были заинтересованы в этом турнире, мы бы вылетели в первом же матче.

Этого не случится. Мы играем, чтобы побеждать. Мы заслужили проход в финал и постараемся победить», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.