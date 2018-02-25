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    Гвардиола: «Я бы хотел выиграть Кубок лиги, но не для себя, а для клуба»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

    «Я бы хотел выиграть Кубок лиги, но не для себя, а для клуба. Мы здесь, чтобы пытаться выиграть титулы. Первым шагом было дойти до финала. Мы это сделали, и теперь попробуем победить.

    Все знают, что в Англии сезон очень энергозатратный. Все в мире участвуют в трех турнирах, а здесь – в четырех. Это очень сложный график, но если бы мы не были заинтересованы в этом турнире, мы бы вылетели в первом же матче.

    Этого не случится. Мы играем, чтобы побеждать. Мы заслужили проход в финал и постараемся победить», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: BBC

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    25.02.2018 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 19:39

      Гвардиола: «Я бы хотел выиграть Кубок лиги, но не для себя, а для Венгера»

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