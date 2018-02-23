Мутко – о столкновениях в Бильбао: «Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную реакцию»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о беспорядках перед вчерашним матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2).

«Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию.

Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!

Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.

В том, что было перед матчем «Атлетик» – «Спартак», нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали», — сказал Мутко.

Напомним, что в результате столкновений российских и испанских болельщиков скончался полицейский.