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    Мутко – о столкновениях в Бильбао: «Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную реакцию»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о беспорядках перед вчерашним матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2).

    «Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию.

    Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!

    Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.

    В том, что было перед матчем «Атлетик» – «Спартак», нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали», — сказал Мутко.

    Напомним, что в результате столкновений российских и испанских болельщиков скончался полицейский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2018 17:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2018, 19:34

      При чем здесь Мутко? Он отстранен! Про него должны забыть! И не надо оправдывать Спартак поведением болельщиков! Во время игры болелы Спартака криминала не допустили!

      0
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 23 февраля 2018, 19:30

      Запрет был на его морду в эфире!)))

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 февраля 2018, 19:05

      а кто такой этот мутко что он даёт свою оценку...он как болельщик или управляющий?Какого члена он не вещает из за решки?

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 февраля 2018, 18:56

      хорошо сказал Мутко, хоть раз;)

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 февраля 2018, 18:36

      В тебя только какахами можно покидать. Хотя что там...НУЖНО!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 февраля 2018, 18:27

      Этому уроду Мудко ещё говорить разрешают ?

      1
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      Рейтинг: +450

      Houston 23 февраля 2018, 18:14

      За что боролись (я про митинги Испанцев про "фашизм"), на то и напоролись!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 17:43

      Виталя, со свинями надо что-то делать, дальше так нельзя. Совсем распоясались!

      -2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > prezent2017 23 февраля 2018, 22:27

      Ты прав, это из-за ваших свиней так готовились к приему болельщиков Спартака.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > lordmrv 28 февраля 2018, 09:18

      У свиней нет болельщиков, только свини.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 17:33

      Не было бы провокаций и митигнов, все прошло бы нормально, сами виноваты испанцы!!

      5
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 февраля 2018, 17:27

      Муть ко да ты за...бал уже

      2
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