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  • Мутко – о столкновениях в Бильбао: «Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную реакцию»

Мутко – о столкновениях в Бильбао: «Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную реакцию»

23 февраля 2018, 17:05
14

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о беспорядках перед вчерашним матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2).

«Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию.

Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!

Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.

В том, что было перед матчем «Атлетик» – «Спартак», нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали», — сказал Мутко.

Напомним, что в результате столкновений российских и испанских болельщиков скончался полицейский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Атлетик Мутко Виталий
Комментарии (14)
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InterMilLano1908
1519395113
а где же запрет на Мутко в СМИ?! какого хера он интервью дает?!
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Hangeldi
1519396051
Муть ко да ты за...бал уже
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Сильвербой
1519396436
Не было бы провокаций и митигнов, все прошло бы нормально, сами виноваты испанцы!!
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VVM1964
1519396691
Ну что за брехня опять - полицейский не погиб , а умер от сердечного приступа , разница есть ?
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prezent2017
1519396991
Виталя, со свинями надо что-то делать, дальше так нельзя. Совсем распоясались!
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Taps
1519399653
Этому уроду Мудко ещё говорить разрешают ?
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swot1205
1519401372
хорошо сказал Мутко, хоть раз;)
Ответить
3a zenit
1519401915
а кто такой этот мутко что он даёт свою оценку...он как болельщик или управляющий?Какого члена он не вещает из за решки?
Ответить
upiter622
1519403412
Запрет был на его морду в эфире!)))
Ответить
Serjoga
1519403670
При чем здесь Мутко? Он отстранен! Про него должны забыть! И не надо оправдывать Спартак поведением болельщиков! Во время игры болелы Спартака криминала не допустили!
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