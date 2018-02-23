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    Антон Миранчук: «Представляю, сколько людей на матче с «Ниццей» отморозили конечности»

    Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «Всем спасибо, кто пришел в такую погоду. Представляю, сколько людей конечности себе отморозили.

    Очень приятное чувство — выходить в 1/8 финала. Не представляю, какие эмоции у людей, которые побеждают в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

    Соперника по следующему раунду москвичи узнают сегодня, 23 февраля.

    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2018 00:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 февраля 2018, 13:47

      Надеюсь, в следующем сезоне сыграешь в ЛЧ, ну и конечно побеждать там))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 01:13

      Потерпим! Главное победа!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 23 февраля 2018, 00:42

      Какой отморозили!!! Было реально жарко!!!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 февраля 2018, 00:33

      Молодцы Локомотив! Успехов!!!

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