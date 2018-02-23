Антон Миранчук: «Представляю, сколько людей на матче с «Ниццей» отморозили конечности»

Надеюсь, в следующем сезоне сыграешь в ЛЧ, ну и конечно побеждать там))
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Всем спасибо, кто пришел в такую погоду. Представляю, сколько людей конечности себе отморозили.
Очень приятное чувство — выходить в 1/8 финала. Не представляю, какие эмоции у людей, которые побеждают в Лиге чемпионов», – сказал футболист.
Соперника по следующему раунду москвичи узнают сегодня, 23 февраля.
У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели