Антон Миранчук: «Представляю, сколько людей на матче с «Ниццей» отморозили конечности»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всем спасибо, кто пришел в такую погоду. Представляю, сколько людей конечности себе отморозили.

Очень приятное чувство — выходить в 1/8 финала. Не представляю, какие эмоции у людей, которые побеждают в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

Соперника по следующему раунду москвичи узнают сегодня, 23 февраля.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели