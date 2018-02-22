Денисов, Фернандеш и Балотелли – в стартовых составах «Локомотива» и «Ниццы» на матч Лиги Европы

«Локомотив» и «Ницца» объявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Сиприен, Данте, Перро, Лис-Мелу, Сери, Сен-Максимен, Плеа, Балотелли.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в Ницце победили подопечные Юрия Семина – 3:2.

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