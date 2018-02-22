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    Денисов, Фернандеш и Балотелли – в стартовых составах «Локомотива» и «Ниццы» на матч Лиги Европы

    «Локомотив» и «Ницца» объявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

    «Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Сиприен, Данте, Перро, Лис-Мелу, Сери, Сен-Максимен, Плеа, Балотелли.

    Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Напомним, в Ницце победили подопечные Юрия Семина – 3:2.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.02.2018 17:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 февраля 2018, 20:14

      Локо делает два важных дела в плане рейтинга УЕФА - увеличивает наш кэф и гнобит ближайших конкурентов-лягушатников.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 февраля 2018, 20:07

      Первый тайм-Локо ужасен....Гилерме сбежал из под капельника в дурке. Из-за его поведения оборона никакая !

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 22 февраля 2018, 19:33

      Я вчера посмотрел Шахтер-Рома и был потрясен увиденным, в особенности игрой Шахтера - какое видение поля, скорости, какие пасы и понимание игры. Теперь включите телевизор и посмотрите как играет на своем поле Локо: пасы в никуда, ужасное взаимодействие между игроками, ходьба по полю. Да, они выиграют, но оптимизма на будущее никакого. И это наш без пяти минут чемпион.

      -1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > erma 22 февраля 2018, 22:20

      я в двух штанах, двух свитерах, пуховике и шарфе там задубел, а они в шортах бегали. Выйди, поиграй в такую погоду, потом поговорим про "пасы в никуда"

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 февраля 2018, 18:28

      Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!! С нами Бог!!!

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 февраля 2018, 18:23

      Удачи локомотиву

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 18:08

      4-2-3-1

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 22 февраля 2018, 18:05

      н. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари

      нравятся мне эти фамилии

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > srg38 22 февраля 2018, 18:09

      А мне то как!!!Прям вместе сложи и слово такое чемпион получается!!!

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