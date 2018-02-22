«Бавария» показала, как Мюллер станцевал с лошадью

Официальный аккаунт «Баварии» в твиттере опубликовал видео, на котором нападающий Томас Мюллер повторяет движения лошади.

28-летний немец стучал по земле обеими ногами вместе с животным.

Напомним, во вторник команда Юппа Хайнкеса обыграла «Бешикташ» со счетом 5:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюллер забил два гола и ассистировал Роберту Левандовскому.

Статистика немца в текущем сезоне – девять мячей и девять голевых пасов в 28 играх всех турниров.