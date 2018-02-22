«Бавария» показала, как Мюллер станцевал с лошадью

По жизни очень неординарный, положительный пацан,с отменным чувством юмора,но чисто арийского воспитания...
Официальный аккаунт «Баварии» в твиттере опубликовал видео, на котором нападающий Томас Мюллер повторяет движения лошади.
28-летний немец стучал по земле обеими ногами вместе с животным.
Напомним, во вторник команда Юппа Хайнкеса обыграла «Бешикташ» со счетом 5:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюллер забил два гола и ассистировал Роберту Левандовскому.
Статистика немца в текущем сезоне – девять мячей и девять голевых пасов в 28 играх всех турниров.
Stop horsing around, @esmuellert_ #Müllered #MiaSanMia pic.twitter.com/WzXIvTAMHR— FC Bayern English (@FCBayernEN) 21 февраля 2018 г.