Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» показала, как Мюллер станцевал с лошадью

    Официальный аккаунт «Баварии» в твиттере опубликовал видео, на котором нападающий Томас Мюллер повторяет движения лошади.

    28-летний немец стучал по земле обеими ногами вместе с животным.

    Напомним, во вторник команда Юппа Хайнкеса обыграла «Бешикташ» со счетом 5:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюллер забил два гола и ассистировал Роберту Левандовскому.

    Статистика немца в текущем сезоне – девять мячей и девять голевых пасов в 28 играх всех турниров.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 февраля 2018, 22:34

      По жизни очень неординарный, положительный пацан,с отменным чувством юмора,но чисто арийского воспитания...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 февраля 2018, 20:35

      Добро пожаловать в нашу конюшню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 февраля 2018, 19:56

      В этой комедии лошадь кажется умнее намного )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2018, 19:19

      Талантливый человек талантлив во всём)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 19:03

      Очень хороший позитив После игры можно расслабиться и с лошадью станцевать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 22 февраля 2018, 18:20

      Кто-то из них накануне коньяк пил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 18:02

      Судя по всему скоро перейдёт в ЦСКА !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 февраля 2018, 17:55

      позитивный человек

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11