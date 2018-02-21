Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Двух болельщиков «Спартака» сняли с рейса до Бильбао

    Глава проекта «Стадион – наш общий дом» Олег Семенов сообщил о происшествии с болельщиками «Спартака» по дороге в Бильбао на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

    «Двух болельщиков сняли с рейса Мюнхен — Бильбао. Полиция пришла со списками хулиганов. Согласно подписанной Россией в июле 2016 года Конвенции Совета Европы по противодействию хулиганству на матчах.

    МВД европейских стран обмениваются информацией. Но, так как в нашей стране не приняты поправки к закону о въезде/выезде, наши граждане выезжают на матчи.

    Но на пересадке или в стране «шенгена» их встречают пограничники или полиция и не пускают в страну. Их просто задержали и увели.

    Надеюсь, что их не депортируют назад в Россию. Они должны прилететь в Бильбао и поддержать «Спартак» в ответном матче Лиги Европы», — сказал Семенов.

    Встреча на «Сан-Мамесе» состоится завтра.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 21 февраля 2018, 19:48

      Скоро опустится железный занавес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 февраля 2018, 19:43

      Скоро нас в сортир пускать не будут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 19:23

      Проект "стадион-наш общий дом" и его главу кто??? утвердил,с кем согласовали?? что за организации нах?
      У меня во дворе пенсионеры в куртках 90-х годов ходят!В доме Ветеранов-полный трындец!крыша течет!
      Бывшего мэра Астахов защищает(а мэр-**** та еще)
      Граждане,если ничего не изменится,пора браться за вилы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 февраля 2018, 19:16

      Всего двух? Повысилась культура боления в России.

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 февраля 2018, 19:11

      Санкции.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 21 февраля 2018, 18:55

      КАК ВСЕГДА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 февраля 2018, 18:51

      Видимо заподозрили в них сектантов)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 18:46

      Где эти болельщики только денег на самолеты берут...Наши люди в булочную на такси не ездят!)

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Антон bx14e 21 февраля 2018, 23:29

      Работают, а не сидят на диване, не ноют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Тraumtanzеr 22 февраля 2018, 06:34

      Есть такая работа -футбольный болельщик/фанат-хулиган/?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 21 февраля 2018, 18:45

      Попали в список до свидания

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 февраля 2018, 18:44

      Европа не спит ,
      Европа бдит,
      Европа бздит...)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alex1951 22 февраля 2018, 08:28

      Тебе лет то сколько, юморист из 5-го "в"?))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > alex1951 22 февраля 2018, 16:18

      Нет, это нормальная реакция нормальной страны. Кто согласится на гостя, который приходит, дебош поднимает и уходит оставив развалины.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11