Двух болельщиков «Спартака» сняли с рейса до Бильбао

Глава проекта «Стадион – наш общий дом» Олег Семенов сообщил о происшествии с болельщиками «Спартака» по дороге в Бильбао на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

«Двух болельщиков сняли с рейса Мюнхен — Бильбао. Полиция пришла со списками хулиганов. Согласно подписанной Россией в июле 2016 года Конвенции Совета Европы по противодействию хулиганству на матчах.

МВД европейских стран обмениваются информацией. Но, так как в нашей стране не приняты поправки к закону о въезде/выезде, наши граждане выезжают на матчи.

Но на пересадке или в стране «шенгена» их встречают пограничники или полиция и не пускают в страну. Их просто задержали и увели.

Надеюсь, что их не депортируют назад в Россию. Они должны прилететь в Бильбао и поддержать «Спартак» в ответном матче Лиги Европы», — сказал Семенов.

Встреча на «Сан-Мамесе» состоится завтра.