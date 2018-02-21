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    Родич – о матче с ЦСКА: «Русско-сербские матчи всегда очень принципиальны»

    Сербский защитник «Црвены Звезды» Милан Родич перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА вспомнил, что все противостояния русских и сербских команд всегда проходили с особой принципиальностью.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, в 20:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

    — Какие впечатления от первого матча с ЦСКА? Насколько тяжелой получилась эта встреча?

    — Была очень непростая, жесткая игра, еще и в крайне сложных погодных условиях. Но это нормально — русско-сербские матчи всегда очень принципиальны, все играют с максимальной самоотдачей.

    — Ничья — приемлемый результат для «Црвены Звезды» перед выездной игрой?

    — Мы обсуждали это после матча. 0:0 — хороший счет. Но в Москву мы едем только за победой.

    — В Москве вашему клубу наверняка придется гораздо тяжелее...

    — Мы это понимаем. ЦСКА — очень хорошая команда, тем более они будут играть дома, где всегда чувствуют себя еще более уверенно. У армейцев стабильный и сыгранный состав. Думаю, в Москве нам будет не легче, чем в Белграде. К тому же погода в России сейчас еще хуже. И все же мы думаем, что способны пройти дальше.

    — Перед первой игрой вы сказали, что ЦСКА на стадионе «Райко Митич» ждет «ад». Поддержка ваших болельщиков действительно сказалась на игре армейцев?

    — Конечно, болельщики всегда помогают нам и психологически давят на соперников. Правда, если бы погода в тот день была получше, уверен, что на стадион пришло бы еще больше людей и атмосфера была бы еще более яркой.

    Источник: Известия

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    21.02.2018 06:40
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