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    La Repubblica: «Милан» может не заявиться на следующий сезон чемпионата Италии

    Итальянский «Милан» может быть не заявлен на следующий сезон чемпионата Италии. У клуба есть финансовые проблемы, и для продления лицензии на Серию А нужно срочно изыскать 80 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

    Китайский владелец миланцев Ли Юнхум дает понять, что у него в распоряжении нужной суммы нет. Совокупный долг «Милана» составляет более 300 миллионов евро.

    Отсутствие лицензии на Серию А не помешает красно-черным принять участие в еврокубках, если они туда отберутся.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2018 23:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:49

      ну вот зачем тогда было браться за клуб если не то что не вывел на новую ступень а еще и в долги вогнал, уже думает наверно как бы слинять и оставить команду с ее проблемами.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2018, 09:58

      Да ну, ребята, это же Милан, не Амкар!!! Такое может случиться только в случае катастрофы глобальной!!!

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 февраля 2018, 06:37

      Старина Сильвио не даст пропасть.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 03:02

      Очередная чушь от БОМБАРДИРА

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 февраля 2018, 01:51

      Не дадут Милану пропасть!

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 февраля 2018, 00:44

      Без практики, которую даёт чемпионат, делать в еврокубках нечего. Боюсь, к тому же, что при таком раскладе "Милан" "сольёт" и конец этого чемпионата. Но, думаю, что какой-нибудь толстосум, всё-таки, спасёт легендарный клуб.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 00:42

      Кому это нужно такую чушь нести, идиоты.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 февраля 2018, 00:41

      жаль будеть если не заявяться.такой клуб-бренд

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 00:40

      Тактика....пробиться в Лигу Европы и играть в ней основным составом и постараться её выиграть...а во внутреннем чемпионате заявиться в Серию B и на расслабоне вторым составом там играть и выходить в серию А снова....)

      4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 февраля 2018, 00:18

      Лучше бы интер не заявился чем милан))

      -2
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