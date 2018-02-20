La Repubblica: «Милан» может не заявиться на следующий сезон чемпионата Италии

Итальянский «Милан» может быть не заявлен на следующий сезон чемпионата Италии. У клуба есть финансовые проблемы, и для продления лицензии на Серию А нужно срочно изыскать 80 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

Китайский владелец миланцев Ли Юнхум дает понять, что у него в распоряжении нужной суммы нет. Совокупный долг «Милана» составляет более 300 миллионов евро.

Отсутствие лицензии на Серию А не помешает красно-черным принять участие в еврокубках, если они туда отберутся.