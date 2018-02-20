Мендьета ждал большего от «Спартака» в матче с «Атлетиком»

Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета предсказал трудности «Спартаку» в ответном матче 1/16 финала с «Атлетиком». По его словам, он ожидал большего от москвичей, учитывая трудности басков в текущем сезоне.

Напомним, что первый матч между этими командами в Москве завершился победой гостей – 3:1. Ответная встреча состоится 22 февраля в Бильбао.

– Как оцените перспективы «Спартака» в играх с «Атлетиком»?

– Изначально думал, что у «Спартака» хорошие шансы пройти дальше. Все-таки последнее время «Атлетик» был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше.

– В групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. Как этот результат восприняли в Испании?

– В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир — испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах — это еще и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что «Спартаку» удалось одержать такую победу, говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.