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Мендьета ждал большего от «Спартака» в матче с «Атлетиком»

20 февраля 2018, 09:41
12

Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета предсказал трудности «Спартаку» в ответном матче 1/16 финала с «Атлетиком». По его словам, он ожидал большего от москвичей, учитывая трудности басков в текущем сезоне.

Напомним, что первый матч между этими командами в Москве завершился победой гостей – 3:1. Ответная встреча состоится 22 февраля в Бильбао.

– Как оцените перспективы «Спартака» в играх с «Атлетиком»?

– Изначально думал, что у «Спартака» хорошие шансы пройти дальше. Все-таки последнее время «Атлетик» был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше.

– В групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. Как этот результат восприняли в Испании?

– В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир — испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах — это еще и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что «Спартаку» удалось одержать такую победу, говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.

Источник: Известия
Лига Европы Спартак Атлетик Мендьета Гаиска
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Karpathian
1519112399
Предсказал трудности? Да Спартак на Сан Мамесе вынесут вперед ногами, чувствую.
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piligrim1986
1519115525
просто он не знал, что есть кутепий
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zigbert
1519115530
Трудно будет Спартаку в ответной встрече.Но что теперь сдаваться на милость победителю?Это не в нашем характере.
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Чермындыр
1519115551
Еще много тысяч человек помимо Мендьетты ждали от Спартака большего. Но как говорил Аршавин: "Ваши ожидания - ваши проблемы"
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rostik-100
1519116266
Да мы все ждали, но это не конец, еще есть одна игра и так же ждем и верим, и в Спартак, и в другие команды, что бы не терять больше представительство троих в ЛЧ.
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OfaZavr
1519116995
это понятно что легко не будет но именно в таких моментах и проявляется характер и командная сплоченность.
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Сильвербой
1519122545
А представь в каком мы шоке от такого результата, да еще на своем поле, да еще далеко не от топ-клуба!!!
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edw7777
1519122884
Так и мы ждали... Толку-то?! От этих дождешься. Как обгадить ЦСКА, Локомотив или Зенит - тут они первые, а как за честь страны постоять - тут они неизвестно где.
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Куртуазные манеры
1519131798
Не он один.
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Одинокий волк Маквейд
1519133755
Не сложился первый матч в обновленном составе, бывает, впереди еще есть за что бороться. Победы будут.
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