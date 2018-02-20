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    Мендьета ждал большего от «Спартака» в матче с «Атлетиком»

    Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета предсказал трудности «Спартаку» в ответном матче 1/16 финала с «Атлетиком». По его словам, он ожидал большего от москвичей, учитывая трудности басков в текущем сезоне.

    Напомним, что первый матч между этими командами в Москве завершился победой гостей – 3:1. Ответная встреча состоится 22 февраля в Бильбао.

    – Как оцените перспективы «Спартака» в играх с «Атлетиком»?

    – Изначально думал, что у «Спартака» хорошие шансы пройти дальше. Все-таки последнее время «Атлетик» был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше.

    – В групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. Как этот результат восприняли в Испании?

    – В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир — испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах — это еще и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что «Спартаку» удалось одержать такую победу, говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.

    Источник: Известия

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    20.02.2018 09:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 февраля 2018, 16:35

      Не сложился первый матч в обновленном составе, бывает, впереди еще есть за что бороться. Победы будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 20 февраля 2018, 16:03

      Не он один.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 20 февраля 2018, 13:34

      Так и мы ждали... Толку-то?! От этих дождешься. Как обгадить ЦСКА, Локомотив или Зенит - тут они первые, а как за честь страны постоять - тут они неизвестно где.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 февраля 2018, 13:29

      А представь в каком мы шоке от такого результата, да еще на своем поле, да еще далеко не от топ-клуба!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 11:56

      это понятно что легко не будет но именно в таких моментах и проявляется характер и командная сплоченность.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 20 февраля 2018, 11:44

      Да мы все ждали, но это не конец, еще есть одна игра и так же ждем и верим, и в Спартак, и в другие команды, что бы не терять больше представительство троих в ЛЧ.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 20 февраля 2018, 11:32

      Еще много тысяч человек помимо Мендьетты ждали от Спартака большего. Но как говорил Аршавин: "Ваши ожидания - ваши проблемы"

      6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 11:32

      Трудно будет Спартаку в ответной встрече.Но что теперь сдаваться на милость победителю?Это не в нашем характере.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 февраля 2018, 11:32

      просто он не знал, что есть кутепий

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 февраля 2018, 10:39

      Предсказал трудности? Да Спартак на Сан Мамесе вынесут вперед ногами, чувствую.

      1
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