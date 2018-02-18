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    Семин: «В Баковке очень тяжелые условия, холодно, но готовимся к матчу с «Ниццей»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

    «Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу. Был вариант с Турцией, но если бы играли на выезде, то готовились бы там. Поскольку матч в Москве, и мы давно не были дома, то занимаемся в Баковке, это общее решение. Все игроки живы и здоровы», — сказал Семин.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» пройдет 22 февраля в Москве.

    Источник: ТАСС

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    18.02.2018 14:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 февраля 2018, 10:05

      Желаю удачи в ответном матче и без серьезных травм,а деда Мороза вам в помощь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 февраля 2018, 08:03

      ЛОКО, нужна победа!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 18 февраля 2018, 20:32

      Юрий Палыч! Желаем добить Ниццу, а после и со Спартаком расправиться!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 февраля 2018, 18:04

      Успешной подготовки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 февраля 2018, 17:46

      Поддержим ЛОКО!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      40klgrus 18 февраля 2018, 17:15

      должны дальше проходить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2018, 16:51

      все правильно. Должны привыкать к тому полю и погоде, где и будем играть.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 февраля 2018, 16:08

      Для уверенности нужно выиграть у Ницце, а вторую игру со Спартаком можно
      сыграть вничью и всё будет хорошо. Победа с Ницце, это очки и для рейтинга.

      2
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