Семин: «В Баковке очень тяжелые условия, холодно, но готовимся к матчу с «Ниццей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

«Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу. Был вариант с Турцией, но если бы играли на выезде, то готовились бы там. Поскольку матч в Москве, и мы давно не были дома, то занимаемся в Баковке, это общее решение. Все игроки живы и здоровы», — сказал Семин.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» пройдет 22 февраля в Москве.