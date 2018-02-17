Чухлов – о переходе Оздоева: «Не знаю, кто выбирает игроков для «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов не уверен, что полузащитнику Магомеду Оздоеву нужно было переходить из «Рубина» в петербургский клуб. Ветеран заявил, что не понимает, по какому принципу ведется трансферная политика сине-бело-голубых.

«Оздоеву придется заново доказывать в «Зените», что он сильнейший. Не знаю, кто выбирает игроков для петербургского клуба. Наверное, «Зенит» хочет решить какие-то финансовые вопросы. Нужно ли Оздоеву было переезжать в Петербург? Мне кажется, там уже сделана ставка на других игроков.

Оздоев – креативный парень, любит атаковать. Но до тех пор, пока они не попали в «Зенит», про Полоза и многих других игроков можно было сказать то же самое. В «Зените» считают, что берут сильнейших футболистов, но они не становятся лидерами. Не хватает, такого игрока как Данни – футболиста, который мог бы навести порядок именно на поле во время матча. Каждый отвечает только за свою скрипочку: сегодня лучше, завтра хуже – да и черт с ним», – сказал Чухлов.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.