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  • Чухлов – о переходе Оздоева: «Не знаю, кто выбирает игроков для «Зенита»

Чухлов – о переходе Оздоева: «Не знаю, кто выбирает игроков для «Зенита»

17 февраля 2018, 13:13
21

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов не уверен, что полузащитнику Магомеду Оздоеву нужно было переходить из «Рубина» в петербургский клуб. Ветеран заявил, что не понимает, по какому принципу ведется трансферная политика сине-бело-голубых.

«Оздоеву придется заново доказывать в «Зените», что он сильнейший. Не знаю, кто выбирает игроков для петербургского клуба. Наверное, «Зенит» хочет решить какие-то финансовые вопросы. Нужно ли Оздоеву было переезжать в Петербург? Мне кажется, там уже сделана ставка на других игроков.

Оздоев – креативный парень, любит атаковать. Но до тех пор, пока они не попали в «Зенит», про Полоза и многих других игроков можно было сказать то же самое. В «Зените» считают, что берут сильнейших футболистов, но они не становятся лидерами. Не хватает, такого игрока как Данни – футболиста, который мог бы навести порядок именно на поле во время матча. Каждый отвечает только за свою скрипочку: сегодня лучше, завтра хуже – да и черт с ним», – сказал Чухлов.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (21)
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Джой
1518863398
Оздоева взяли на позицию Кранневиттера, который в свою очередь не справляется со своей задачей.
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zico2205
1518863736
В Зените как в Крыловском "Квартете"- "А вы друзья ,как не садитесь, а в музыканты - не годитесь"....Больше ,как трата попусту народных денег, ничего не видно...Клуб-кровосос.....Да не обидятся настоящие ЛЕНИНГРАДЦЫ .....Они то понимают толк в футболе....
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Челнинец
1518864055
Зениту денег некуда девать вот и меняют каждый сезон по пол состава！скупают всех кого хвалили, в итоге половина сидят на лавке, теряя кондиции, теряя места в Сборной！
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polt
1518864343
Манчини не смог хоть как-нибудь поставить игру с теми, кто у него был в начале сезона, а Зенит все набирает новых игроков, причем ниже классом, чем есть.
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paracetamol
1518866420
Питерская стиральная машина побраталась с казанской. Только и всего.
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rostik-100
1518870776
Да это всем известно, ослабляет других, тактика у них такая, осталось купить 4-5 игроков Локомотива.
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APchelov
1518871082
Зенит превратился в клуб знакомств. Мужской дом-2
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Сибирь за Спартак
1518872509
Дурак и грабли, сериал.
Ответить
petrucho-spb
1518876188
По делу всё сказано.Может есть какие то подводные камни ,прокоторые в ближайшее время мы не узнаем.
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Tostao
1518896490
Примерно так: )) http://ipic.su/img/img7/fs/barinZenita.1518896450.jpg
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