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    Чухлов – о переходе Оздоева: «Не знаю, кто выбирает игроков для «Зенита»

    Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов не уверен, что полузащитнику Магомеду Оздоеву нужно было переходить из «Рубина» в петербургский клуб. Ветеран заявил, что не понимает, по какому принципу ведется трансферная политика сине-бело-голубых.

    «Оздоеву придется заново доказывать в «Зените», что он сильнейший. Не знаю, кто выбирает игроков для петербургского клуба. Наверное, «Зенит» хочет решить какие-то финансовые вопросы. Нужно ли Оздоеву было переезжать в Петербург? Мне кажется, там уже сделана ставка на других игроков.

    Оздоев – креативный парень, любит атаковать. Но до тех пор, пока они не попали в «Зенит», про Полоза и многих других игроков можно было сказать то же самое. В «Зените» считают, что берут сильнейших футболистов, но они не становятся лидерами. Не хватает, такого игрока как Данни – футболиста, который мог бы навести порядок именно на поле во время матча. Каждый отвечает только за свою скрипочку: сегодня лучше, завтра хуже – да и черт с ним», – сказал Чухлов.

    В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2018 13:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 февраля 2018, 22:41

      Примерно так: ))
      http://ipic.su/img/img7/fs/barinZenita.1518896450.jpg

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 февраля 2018, 17:03

      По делу всё сказано.Может есть какие то подводные камни ,прокоторые в ближайшее время мы не узнаем.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > petrucho-spb 17 февраля 2018, 22:35

      Подводный камень? Там Фурсенко эту функцию выполняет. Приходит, такой купчина, на рынок и давай хапать что блестит, авось пригодится.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 17 февраля 2018, 17:00

      Политика клуба на трансферном рынке вызывает много вопросов:как команда может хорошо играть, если футболисты общаются на испано-англо-русском языках. Такое впечатление.что на поле в "квадрат" играют аргентинцы и наши игроки между собой,а общего понимания игры нет! А когда в оркестре согласиянет, то происходит,то,что в известной басне.Если так продолжиться,что будетв чемпионате?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 17 февраля 2018, 16:30

      бомжей все больше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 февраля 2018, 16:01

      Дурак и грабли, сериал.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 февраля 2018, 15:38

      Зенит превратился в клуб знакомств. Мужской дом-2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 17 февраля 2018, 15:32

      Да это всем известно, ослабляет других, тактика у них такая, осталось купить 4-5 игроков Локомотива.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 февраля 2018, 14:20

      Питерская стиральная машина побраталась с казанской. Только и всего.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      patra 17 февраля 2018, 14:08

      Денег немерено, решили Рубину подсобить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 февраля 2018, 13:45

      Манчини не смог хоть как-нибудь поставить игру с теми, кто у него был в начале сезона, а Зенит все набирает новых игроков, причем ниже классом, чем есть.

      2
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