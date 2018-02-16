«Зенит» повторил антирекорд сезона по количеству ударов в створ ворот в матче с «Селтиком»

Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Селтик» в Глазго принимал «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом – 1:0.

В этой игре «Зенит» смог нанести лишь один удар в створ ворот соперника. Этот показатель повторяет худший матч команды под руководством Манчини – в прошлый раз это произошло во встрече «Зенита» с «Ростовом» 27 августа прошлого года.

В текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга наносит в среднем 5,2 удара в створ ворот в розыгрыше Премьер–лиги, а также 5,3 – в Лиге Европы.