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  • «Зенит» повторил антирекорд сезона по количеству ударов в створ ворот в матче с «Селтиком»

«Зенит» повторил антирекорд сезона по количеству ударов в створ ворот в матче с «Селтиком»

16 февраля 2018, 10:15
24

Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Селтик» в Глазго принимал «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом – 1:0.

В этой игре «Зенит» смог нанести лишь один удар в створ ворот соперника. Этот показатель повторяет худший матч команды под руководством Манчини – в прошлый раз это произошло во встрече «Зенита» с «Ростовом» 27 августа прошлого года.

В текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга наносит в среднем 5,2 удара в створ ворот в розыгрыше Премьер–лиги, а также 5,3 – в Лиге Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит
Комментарии (24)
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Sosisochkin
1518766160
Локо и Цска выйдут в 1/8
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insider_retro
1518769578
Плохо, но поправимо! Обидно, но могут реабилитироваться! Заодно обратить внимание на наглых и энергичных парней с шотландских окраин - вот кого бы прикупить! Жадные до побед, не дорогие и способные дать результат!
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slavа0508
1518773048
Печалька !!! только одна победа,,,,,Но правда какая !!!!Локо красавы,,,,,Спартак играл то не слишком плохо,,,,но Илюша и Артёмка угробили игру,,,,,,Зенит и ЦСКА плохо сыграли,,,,но у них всё впериди счёт нормальный перед ответкой
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1bear
1518774913
...разочарован,не ожидал от Зенита такой невзрачной игры–позор !..
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zigbert
1518776094
Все решит игра в Питере им и карты в руки.
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3a zenit
1518776156
нехера не поменялось в игре команды,чего они там надрачивали на сборах не понятно.Пешком ты хер кого обыграешь,о чемпионстве с такой сыкливой игрой и импотентами в атаке можно только мечтать.Поменяли одно бревно на другое,отличие лишь в резьбе по дереву(наколках).
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атеист
1518776740
Зенит дома всегда значительно сильнее, надеюсь не подведут!
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petrucho-spb
1518779247
Шансы у всех есть,соглашусь ,что даже Спартак может выйти если будет играть иляпов не будет.Вернемся к игре:первый гол позиционная ошибка защитника,второй гол на совести Реброва да и третий гол ошибка обороны как можно оставлять троих у ворот?Мне кажется Глушака зря убрали,и если выпускать то Самедова.Поэтому терять нечего.С цска понятно там на классе могут всё решить.Локо шансы выше всех и думаю своего не упустят.Ну а Зенит больше всего вопросов.Даже своё поле не помогает нам порой.Схема была выбрана не правильно и не перестроились.Смольников больше всех не понравился.Такое количество брака я не помню от него.И с его фланга могли больше забить.Думаю он небудет играть в Питере.Вообщем незнают куда бежать кто открывается...Только на авась навес и пусть Заболотный бореться.Так его два три человека крыли.Какоши не дали разгоняться.Шатлонцы перебегали нас по полной.медленная обработка мяча позволи им делать подстраховку.Переход от оборону в атаку...это анекдот вообще...про черепаху ,которая сказала что будете пиз....ть вообще не пойду.Менять тактику и точка!Ждем ответок.
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paracetamol
1518780866
***** ушел, бить некому. Хоть бы аналог тупого Глушака где взяли или изготовили.
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BAIv
1518780878
кто то хотел купить Ригони Паредеса и прочих аргентинцев, надо сливать это не бойцы.. хотя может если слить манчини они и заиграют
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