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    «Зенит» повторил антирекорд сезона по количеству ударов в створ ворот в матче с «Селтиком»

    Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Селтик» в Глазго принимал «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом – 1:0.

    В этой игре «Зенит» смог нанести лишь один удар в створ ворот соперника. Этот показатель повторяет худший матч команды под руководством Манчини – в прошлый раз это произошло во встрече «Зенита» с «Ростовом» 27 августа прошлого года.

    В текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга наносит в среднем 5,2 удара в створ ворот в розыгрыше Премьер–лиги, а также 5,3 – в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 10:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 февраля 2018, 00:29

      Страсти в глазах ни у аргентинцев, ни у наших видно не было.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 февраля 2018, 14:34

      кто то хотел купить Ригони Паредеса и прочих аргентинцев, надо сливать это не бойцы..
      хотя может если слить манчини они и заиграют

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 14:34

      ***** ушел, бить некому. Хоть бы аналог тупого Глушака где взяли или изготовили.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 февраля 2018, 14:07

      Шансы у всех есть,соглашусь ,что даже Спартак может выйти если будет играть иляпов не будет.Вернемся к игре:первый гол позиционная ошибка защитника,второй гол на совести Реброва да и третий гол ошибка обороны как можно оставлять троих у ворот?Мне кажется Глушака зря убрали,и если выпускать то Самедова.Поэтому терять нечего.С цска понятно там на классе могут всё решить.Локо шансы выше всех и думаю своего не упустят.Ну а Зенит больше всего вопросов.Даже своё поле не помогает нам порой.Схема была выбрана не правильно и не перестроились.Смольников больше всех не понравился.Такое количество брака я не помню от него.И с его фланга могли больше забить.Думаю он небудет играть в Питере.Вообщем незнают куда бежать кто открывается...Только на авась навес и пусть Заболотный бореться.Так его два три человека крыли.Какоши не дали разгоняться.Шатлонцы перебегали нас по полной.медленная обработка мяча позволи им делать подстраховку.Переход от оборону в атаку...это анекдот вообще...про черепаху ,которая сказала что будете пиз....ть вообще не пойду.Менять тактику и точка!Ждем ответок.

      1
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      Рейтинг: +2564

      атеист 16 февраля 2018, 13:25

      Зенит дома всегда значительно сильнее, надеюсь не подведут!

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 февраля 2018, 13:15

      нехера не поменялось в игре команды,чего они там надрачивали на сборах не понятно.Пешком ты хер кого обыграешь,о чемпионстве с такой сыкливой игрой и импотентами в атаке можно только мечтать.Поменяли одно бревно на другое,отличие лишь в резьбе по дереву(наколках).

      6
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > 3a zenit 16 февраля 2018, 14:29

      тренера тоже нет , раз команда пешком ходит , а у него три напа и пустая середина поля

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > 3a zenit 16 февраля 2018, 20:01

      Зря ты так болото ёщё клепанёт!!!!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 13:14

      Все решит игра в Питере им и карты в руки.

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 февраля 2018, 12:55

      ...разочарован,не ожидал от Зенита такой невзрачной игры–позор !..

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2018, 12:24

      Печалька !!! только одна победа,,,,,Но правда какая !!!!Локо красавы,,,,,Спартак играл то не слишком плохо,,,,но Илюша и Артёмка угробили игру,,,,,,Зенит и ЦСКА плохо сыграли,,,,но у них всё впериди счёт нормальный перед ответкой

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > slavutiq70 16 февраля 2018, 14:32

      Спартак смотреть было приятнее, чем Зенит со стоящими аргентинцами

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 февраля 2018, 12:00

      Ни одного удара в ворота Ростова не было еще понятно, но Селтик тут при чем?

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > vgarakh 16 февраля 2018, 20:07

      Завидуют нам кошельки!!!

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