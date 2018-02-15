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    Оздоев: «Зенит» – гранд чемпионата России. Предложения от таких клубов поступают не каждый день»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем переходе в стан сине-бело-голубых из «Рубина».

    25-летний россиянин подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. За казанскую команду хавбек выступал с 2014 года.

    – В первую очередь, конечно, очень приятно переходить в такой клуб. Это, на мой взгляд, один из грандов чемпионата России, большой клуб с традициями. И мне хочется показать себя.

    – Как вы узнали об интересе «Зенита»?

    – Об этом я узнал еще в декабре. Мне позвонил агент и сообщил, что есть интерес и спросил, что я думаю по этому поводу. Я ответил положительно – самое главное было, чтобы клубы между собой нашли компромисс.

    «Рубин» для меня не чужой клуб, но «Зенит» есть «Зенит», и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. «Зенит» – гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство. К счастью, «Зениту» и «Рубину» удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.02.2018 22:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +862

      Jack24 16 февраля 2018, 12:00

      второй Могилевец, будешь полировать лавку сидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:43

      стандартные слова, посмотрим что через годик-другой скажешь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2018, 07:32

      Бердыева удалось таки сплавить Мвилу и Оздоева.. Правда за Оздоева пришлось отдавать Набиуллина, но что поделать? По другому даже Зенит не взял бы этот балласт))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2018, 07:28

      Бердыев ещё в октябре мечтал сплавить куда-нибудь Мвилу и Оздоева.
      Мвилу получилось, а за Оздоева пришлось Набиуллина отдавать,в качестве компенсации.. Хорошо, что есть Зенит- кладовочка для того, чтобы " продать что- нибудь ненужное"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 февраля 2018, 01:26

      чурка сраная!..
      выгнали из Локо,в Рубине приютили..так ДОКАЖИ,что ты чего-то стоишь! хер ли вы все сразу как проститутки гонитесь в "Народное достояние"????

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 00:03

      Зачем всякие отбросы собирать из слабых клупов?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 февраля 2018, 23:06

      Такие ЗП предлагают не каждый день, так точнее будет ))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 февраля 2018, 23:05

      Ну сходи, посиди, посмотри как тренируются, че ж не бесплатно же сидеть все равно на лавке будешь)

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 15 февраля 2018, 22:59

      Полный бред. Газпром-цирк времен Луческу продолжается.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      9зверь9 15 февраля 2018, 22:23

      очередной балабол!

      0
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