Оздоев: «Зенит» – гранд чемпионата России. Предложения от таких клубов поступают не каждый день»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем переходе в стан сине-бело-голубых из «Рубина».

25-летний россиянин подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. За казанскую команду хавбек выступал с 2014 года.

– В первую очередь, конечно, очень приятно переходить в такой клуб. Это, на мой взгляд, один из грандов чемпионата России, большой клуб с традициями. И мне хочется показать себя.

– Как вы узнали об интересе «Зенита»?

– Об этом я узнал еще в декабре. Мне позвонил агент и сообщил, что есть интерес и спросил, что я думаю по этому поводу. Я ответил положительно – самое главное было, чтобы клубы между собой нашли компромисс.

«Рубин» для меня не чужой клуб, но «Зенит» есть «Зенит», и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. «Зенит» – гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство. К счастью, «Зениту» и «Рубину» удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе.