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  • Оздоев: «Зенит» – гранд чемпионата России. Предложения от таких клубов поступают не каждый день»

Оздоев: «Зенит» – гранд чемпионата России. Предложения от таких клубов поступают не каждый день»

15 февраля 2018, 22:11
17

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем переходе в стан сине-бело-голубых из «Рубина».

25-летний россиянин подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. За казанскую команду хавбек выступал с 2014 года.

– В первую очередь, конечно, очень приятно переходить в такой клуб. Это, на мой взгляд, один из грандов чемпионата России, большой клуб с традициями. И мне хочется показать себя.

– Как вы узнали об интересе «Зенита»?

– Об этом я узнал еще в декабре. Мне позвонил агент и сообщил, что есть интерес и спросил, что я думаю по этому поводу. Я ответил положительно – самое главное было, чтобы клубы между собой нашли компромисс.

«Рубин» для меня не чужой клуб, но «Зенит» есть «Зенит», и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. «Зенит» – гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство. К счастью, «Зениту» и «Рубину» удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (17)
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Sanek85
1518722039
Еще один жополиз!!! Почему-то из наших никто в этот бомжатник не хочет идти!!!
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Вомбат
1518724743
Полный бред. Газпром-цирк времен Луческу продолжается.
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Andrew01
1518725149
Ну сходи, посиди, посмотри как тренируются, че ж не бесплатно же сидеть все равно на лавке будешь)
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ufos73
1518725167
Такие ЗП предлагают не каждый день, так точнее будет ))
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paracetamol
1518728588
Зачем всякие отбросы собирать из слабых клупов?
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Антон bx14e
1518733565
чурка сраная!.. выгнали из Локо,в Рубине приютили..так ДОКАЖИ,что ты чего-то стоишь! хер ли вы все сразу как проститутки гонитесь в "Народное достояние"????
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семёнычев
1518755313
Бердыев ещё в октябре мечтал сплавить куда-нибудь Мвилу и Оздоева. Мвилу получилось, а за Оздоева пришлось Набиуллина отдавать,в качестве компенсации.. Хорошо, что есть Зенит- кладовочка для того, чтобы " продать что- нибудь ненужное"))
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семёнычев
1518755550
Бердыева удалось таки сплавить Мвилу и Оздоева.. Правда за Оздоева пришлось отдавать Набиуллина, но что поделать? По другому даже Зенит не взял бы этот балласт))
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OfaZavr
1518766982
стандартные слова, посмотрим что через годик-другой скажешь)
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Jack24
1518771635
второй Могилевец, будешь полировать лавку сидеть
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