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    Дмитрий Черышев: «Спартак» обязательно победит «Атлетик»

    Бывший тренер «Реала» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком».

    «Спартаку» достался соперник, которого можно обыграть. У «Атлетика» очень опасный центральный нападающий – Ариц Адурис. Он забивает и использует любой предоставленный ему шанс у ворот соперника. Этому игроку нужно уделить больше всего внимания.

    В родных стенах «Атлетик» – страшная, сильная и интересная команда, но посмотрим, что они могут показать при температуре минус восемь-десять градусов. Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей. «Спартак» обязательно победит, и думаю, счет будет 2:0», — сказал Черышев.

    Матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится сегодня в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2018 15:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 февраля 2018, 20:26

      Вперед Спартак мы верим в тебя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2018, 18:56

      Было бы очень здорово!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 18:48

      оптимистичный, отличный прогноз! да будет так вперед Спартак!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 февраля 2018, 16:58

      Надеюсь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 февраля 2018, 16:16

      А вот слова про нападающего настораживают, использует любой момент, это прям ж..а, зная оборону Спартака моменты будут...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 15 февраля 2018, 16:01

      Верим и ждем победы! Валерьянка наготове )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 15:54

      Спасибо Дмитрий за правильный прогноз

      1
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