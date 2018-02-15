Дмитрий Черышев: «Спартак» обязательно победит «Атлетик»

Бывший тренер «Реала» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком».

«Спартаку» достался соперник, которого можно обыграть. У «Атлетика» очень опасный центральный нападающий – Ариц Адурис. Он забивает и использует любой предоставленный ему шанс у ворот соперника. Этому игроку нужно уделить больше всего внимания.

В родных стенах «Атлетик» – страшная, сильная и интересная команда, но посмотрим, что они могут показать при температуре минус восемь-десять градусов. Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей. «Спартак» обязательно победит, и думаю, счет будет 2:0», — сказал Черышев.

Матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится сегодня в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.