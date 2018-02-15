Лига Европы. «Ницца» примет на своем поле «Локомотив»

В четверг состоится основная масса первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Во Франции местный клуб «Ницца» будет принимать на своем стадионе лидера российского чемпионата «Локомотив».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ницца» – «Локомотив». Начало в 21:00, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!