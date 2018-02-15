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    Лига Европы. «Ницца» примет на своем поле «Локомотив»

    В четверг состоится основная масса первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Во Франции местный клуб «Ницца» будет принимать на своем стадионе лидера российского чемпионата «Локомотив».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ницца» – «Локомотив». Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 20:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 февраля 2018, 22:32

      хрена там Сёмин в раздевалке их потыкал матом,второй тайм по кайфу

      0
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      Рейтинг: +98

      truded 15 февраля 2018, 21:37

      неужели паровозы сдулись за время каникул?

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > truded 15 февраля 2018, 22:06

      ща Фарфан замутит надеюсь

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 15 февраля 2018, 21:35

      видать Локо решил избавиться от лишних игр, и все силы бросить на РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Челнинец 15 февраля 2018, 21:50

      время выдумывать отмазки.

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > 3a zenit 15 февраля 2018, 21:52

      Главное что бы зениту сегодня не пришлось выдумывать отмазки

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 февраля 2018, 21:31

      походу будет позор.

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > 3a zenit 15 февраля 2018, 22:41

      в Глазго?

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 февраля 2018, 20:39

      Пройдёмся по Ницце широкой колёсной парой!!!

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 15 февраля 2018, 20:19

      Удачи!
      Надеюсь все 3 наши команды сегодня выиграют

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 20:15

      Вперёд ЛОКО, вперёд!!!

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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 февраля 2018, 20:09

      Только победа

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 15 февраля 2018, 17:14

      Сёмин правильно настроит команду.Верю в победу.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 февраля 2018, 14:36

      Только ЛОКО! Только победа! С нами бог!!!

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