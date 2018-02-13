Рахимич: «Црвена» без боя ЦСКА не сдастся»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич будет болеть в предстоящем матче Лиги Европы с «Црвеной Зведой» против сербского клуба, за который переживал с детства. Экс-футболист отметил, что сейчас его сердце принадлежит российскому клубу.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

– Это будет очень интересный поединок. При своих трибунах «Црвена» играет с удвоенной энергией. Те, кто был на «Маракане» (народное название стадиона «Райко Митич» – Прим. ред.), знает, какая там неповторимая атмосфера. Многое зависит от того, как команды провели зимние сборы. Те и другие давно не проводили официальные матчи. Надеюсь, ЦСКА войдет в сезон быстрее сербов.

– На стадии квалификации Лиги Европы-2017/18 «Црвена Звезда» выбила из борьбы «Краснодар»…

– Команда проявила характер. Это свойственно югославскому футболу. Вот и «Црвена» без боя ЦСКА не сдастся. Надо быть готовыми к жесткой и бескопромиссной борьбе.

– Кого в первую очередь надо опасаться в составе белградского клуба?

– Ганского форварда Ричмонда Боакье. Очень настырный парень, много забивает. Есть в «Црвене» и бывшие футболисты премьер-лиги. Дамьен Ле Таллек, Бранко Йовичич… В российском чемпионате они выглядели неплохо.

– Как уроженец союзной Югославии симпатизируете «Црвене»?

– Я босниец. Но, конечно, переживаю за все команды бывшей Югославии. В детстве многие игроки «Црвены» были моими кумирами. В 1991 году вся страна болела за Роберта Просинечки, Деяна Савичевича, Синишу Михайловича и других звезд «Црвены» в финале Кубка чемпионов. Они подняли наш футбол на новый уровень. Но во вторник мои симпатии, конечно, будут исключительно на стороне ЦСКА. Этот клуб в моем сердце навсегда!