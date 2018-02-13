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Манчини: «Зениту» будет сложно выиграть Лигу Европы»

13 февраля 2018, 01:50
24

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о перспективах петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала еврокубка соперником сине-бело-голубых станет «Селтик». Первая игра пройдет 15 февраля в Шотландии, ответная – 22 февраля в России.

– Насколько для вас важна Лига Европы УЕФА?

– Когда мы начали групповой этап Лиги Европы, то я думал, что «Зенит» с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов на групповом этапе. Нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд. Но сейчас мы настроены только на «Селтик».

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Манчини Роберто
Комментарии (24)
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la verdad
1518482416
Капитан очевидность :) Конечно трудно... А ты чего хотел???
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Полная Канистра
1518487032
слабину выдал За такой базар можете дальше не работать
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a-rakhmatov
1518487574
Любой команде трудно выиграть европейские турниры!.....Манчини, куда делся итальянский оптимизм?
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КЭТиК
1518489278
С таким не уверенным тренером действительно сложно хоть что-то выиграть.
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alp
1518503644
с такой игрой это и так понятно.. манчини уже давно должен был определится с основным составом и наигрывать его. вместо этого, Зенит подходит к старту разбалансированным. какое то недоразумение, а не тренер...
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Sanek85
1518504983
Никогда и не выиграет!
Ответить
petrucho-spb
1518508687
Манчини не тот!Сказал бы мы покажем все на что мы готовы на данный момент,элемент везения как к нам отнесется.Зенит обладает отличными игроками и как они себя реализуют дело времени и все покажут игры.Ну или что то подобное
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OfaZavr
1518509335
Фурсенко не одобрит такие скромные цели и неуверенность он то давно уже про победу в ЛЧ сказал а тут всего лишь на победу в какой-то ЛЕ замахнутся не могут))
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mamba9090909
1518512040
Правильно. Прблемы надо решать, по мере их поступления.
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fedor131313
1518533407
С таким подходом походу да .
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