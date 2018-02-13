Манчини: «Зениту» будет сложно выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о перспективах петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала еврокубка соперником сине-бело-голубых станет «Селтик». Первая игра пройдет 15 февраля в Шотландии, ответная – 22 февраля в России.

– Насколько для вас важна Лига Европы УЕФА?

– Когда мы начали групповой этап Лиги Европы, то я думал, что «Зенит» с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов на групповом этапе. Нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд. Но сейчас мы настроены только на «Селтик».