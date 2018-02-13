Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Зениту» будет сложно выиграть Лигу Европы»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о перспективах петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

    В рамках 1/16 финала еврокубка соперником сине-бело-голубых станет «Селтик». Первая игра пройдет 15 февраля в Шотландии, ответная – 22 февраля в России.

    – Насколько для вас важна Лига Европы УЕФА?

    – Когда мы начали групповой этап Лиги Европы, то я думал, что «Зенит» с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов на групповом этапе. Нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд. Но сейчас мы настроены только на «Селтик».

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 13 февраля 2018, 17:50

      С таким подходом походу да .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 13 февраля 2018, 11:54

      Правильно. Прблемы надо решать, по мере их поступления.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 11:08

      Фурсенко не одобрит такие скромные цели и неуверенность он то давно уже про победу в ЛЧ сказал а тут всего лишь на победу в какой-то ЛЕ замахнутся не могут))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 февраля 2018, 10:58

      Манчини не тот!Сказал бы мы покажем все на что мы готовы на данный момент,элемент везения как к нам отнесется.Зенит обладает отличными игроками и как они себя реализуют дело времени и все покажут игры.Ну или что то подобное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 февраля 2018, 10:24

      А что бы вы хотели, чтобы он сказал? Лигу европы на изи выиграем?
      Он оценил шансы и сказал что шансы лигу европы выиграть есть, но это будет сделать трудно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2018, 10:08

      все правильно сказал с этим составом и тренером никогда ничего не выиграешь даже в России

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 13 февраля 2018, 09:56

      Никогда и не выиграет!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 13 февраля 2018, 09:50

      Лютый Атлетико согласен с манчини

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 13 февраля 2018, 09:34

      с такой игрой это и так понятно.. манчини уже давно должен был определится с основным составом и наигрывать его. вместо этого, Зенит подходит к старту разбалансированным. какое то недоразумение, а не тренер...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 13 февраля 2018, 08:23

      В начале заголовка не поставили предлог "С" и налепили лишних знаков препинания.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11