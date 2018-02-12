Краневиттер: «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале Лиги Европы «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хотел бы встретиться в финале Лиги Европы со «Спартаком».

Соперником «Зенита» по 1/16 финала еврокубка станет «Селтик», «Спартак» сыграет против «Атлетика».

– Какой финал Лиги Европы вам больше по душе: «Зенит» – «Атлетико» или «Зенит» – «Спартак»?

– Выберу второй вариант. Во-первых, не хотелось бы встречаться со своими бывшими партнерами по команде, во-вторых, «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале такого важного турнира своего принципиального соперника.