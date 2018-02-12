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  • Краневиттер: «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале Лиги Европы «Спартак»

Краневиттер: «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале Лиги Европы «Спартак»

12 февраля 2018, 20:37
24

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хотел бы встретиться в финале Лиги Европы со «Спартаком».

Соперником «Зенита» по 1/16 финала еврокубка станет «Селтик», «Спартак» сыграет против «Атлетика».

– Какой финал Лиги Европы вам больше по душе: «Зенит» – «Атлетико» или «Зенит» – «Спартак»?

– Выберу второй вариант. Во-первых, не хотелось бы встречаться со своими бывшими партнерами по команде, во-вторых, «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале такого важного турнира своего принципиального соперника.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (24)
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Татарин за ЦСКА
1518457346
Только приятней будет,если зинет туда не выдет!!!!
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Полная Канистра
1518457373
ну далеко разогнался сначала о Селтике думай как их пройти
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oyabun
1518457624
Было бы неплохо взглянуть на подобный финал. В любом случает был бы горд за российский футбол. Не все же испанцам междусобойчики устраивать.
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Forlan-LV
1518457937
Ну "красава" - на такой финал я согласен. Ну а там посмотрим у кого духу больше))) Даёшь финал Спартак-Зенит!!!!
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Cupota
1518458341
Доооо, вот только куда денутся по дороге к финалу Арсенал (не тульский), оба Атлетика, Марсель, Лацио и остальные недотыкомки, типа БоррусииД (по сравнению с Величайшим Zенитом, кншн)? Ох уж эти влажные мечты неудачников...
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VVM1964
1518458536
Эх мечты , мечты . Я бы тоже с удовольствием посмотрел такой финал , вот только по поводу победителя не был бы столь категоричен .
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Тraumtanzеr
1518459532
Чо за бомжара?
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Сильвербой
1518459958
Боюсь что такое врядли возможно!
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Zeff
1518463000
Со счётом 6:0.
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OfaZavr
1518507166
сначала хоть Селтик пройдите а то замахнулись уже)
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