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    Краневиттер: «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале Лиги Европы «Спартак»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хотел бы встретиться в финале Лиги Европы со «Спартаком».

    Соперником «Зенита» по 1/16 финала еврокубка станет «Селтик», «Спартак» сыграет против «Атлетика».

    – Какой финал Лиги Европы вам больше по душе: «Зенит» – «Атлетико» или «Зенит» – «Спартак»?

    – Выберу второй вариант. Во-первых, не хотелось бы встречаться со своими бывшими партнерами по команде, во-вторых, «Зениту» было бы куда приятнее победить в финале такого важного турнира своего принципиального соперника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 20:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 13 февраля 2018, 15:31

      Конечно, ведь со Спартаком шансы хоть и мизерные,но сохраняются.
      А с Атлетико без шансов и аргентинцы не помогут.

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 13 февраля 2018, 14:46

      Чтож вам всем Спартак как кость в горле??? Почему не ЦСКА, Локо,Краснодар или Ахмат который лишает вас бороться за чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 10:32

      сначала хоть Селтик пройдите а то замахнулись уже)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 февраля 2018, 07:51

      Блин то Муса заявляет что хотел бы забить Спартаку в финале ,то теперь зенитовец подобное говорит,вам что Спартак как кость в горле что ли стал всем .Хотя я конечно понимаю сказать про Спартак и твое интервью будет на первых полосах.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 13 февраля 2018, 01:47

      Я, как болельщик Спартака, поддержу на этот раз футболиста Зенита - что-то в этом есть... Только не верится, как бы не хотелось - наших на олимпиаду не пустили, а в финал еврокубка чтобы сразу 2 команды...

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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 13 февраля 2018, 01:33

      Никто не сможет побетить великий Клупп !

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 февраля 2018, 22:57

      Ну вот вроде взрослый чел и такую буйню несет...Походу к доХтору пора.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 февраля 2018, 22:16

      Со счётом 6:0.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 21:25

      Боюсь что такое врядли возможно!

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 21:18

      Чо за бомжара?

      -1
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