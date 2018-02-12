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    Радимов: «Самый серьезный соперник в еврокубках – у «Спартака»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил готовность российских клубов к возобновлению сезона в еврокубках. По его словам, больше всего настораживает «Спартак».

    «В среду смотрел игру с «Црвеной Звездой». В целом мне нравится, как сине-бело-голубые подходят к матчу с «Селтиком», если сравнивать с другими нашими командами. «Зенит» сбалансирован, есть баланс перехода из обороны в атаку и обратно — это понравилось.

    Конечно, шероховатостей тоже хватает, но скорее — больше позитива. В то же время на предсезонных сборах матчи волей-неволей называются товарищескими. Вывод можно будет делать лишь по официальным играм.

    Насторожило, что «Спартак» не совсем готов физически. Команда уже обжигалась на «Ливерпуле», и клуб из Бильбао будет не менее суров. Что касается «Локомотива», то, зная Семина, уверен, что команда будет хорошо подведена к матчу во Франции. Особых тревог не возникает. ЦСКА тоже должен быть хорошо мотивирован.

    Однако самый серьезный соперник — у «Спартака». «Атлетик» показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что красно-белым придется тяжело. Кроме того, в Бильбао играть всегда тяжело, потому что там хорошо болеют. А у «Спартака» есть потеря в лице Джикии, поскольку он очень хороший защитник», – считает Радимов.

    Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы стартуют на этой неделе.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.02.2018 10:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +324

      hellkid 14 февраля 2018, 19:28

      Атлетик на ходу? посмешил. Радимов хоть смотрит Ла Лигу?
      последние 5 туров в испании Атлетик не выиграл ни одного матча: 4 ничьи, 1 поражение (от Жироны). идет на 13 месте в лиге...на каком он там ходу?

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 12 февраля 2018, 15:01

      А мне вот кажется, что все четыре наши соперника команды среднего европейского уровня, к которым относятся так же и наши клубы....Здесь любой может как выиграть так и проиграть...А говорить, что Бильбао на ходу, не глядя в турнирную таблицу и результаты последних матчей , как то выглядит по дилетантски...

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 14:42

      если уж Атлетик и другие команды нашим не проходить тогда что делать с Наполи, Атлетико, Арсеналом, Боруссией Д, Миланом,Вильяреал сейчас на ходу Марсель тот же и Спортинг с Лацио не подарок и почему то никто из этих команд нашим не достались значит повезло и надо проходить дальше

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 14:34

      Здесь пожалуй Владислав прав.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2018, 14:31

      Нытик у всех все хорошо,а вот у Спартака........Жизнь покажет ху из вист.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 13:43

      ты посмотри аналитик хренов не суй нос туда куда не надо нюхай своё болото а по поводу атлетик смотри таблицу чемпа и саму игру которая ни чем не впечатляет тут всё ясно просер продолжается в отношении Спартака

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 февраля 2018, 13:40

      А что Бердый не знал, что Барса-серьезный соперник ? Тем не менее...на их поле...

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      Рейтинг: +600

      polozovs 12 февраля 2018, 13:07

      за себя пусть переживает. У нас есть тренер, что бы решать как мы готовы и что можем !

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 февраля 2018, 13:03

      я думаю наши все вылетят в этом раунде,борьба за чемпионство.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > 3a zenit 12 февраля 2018, 14:44

      чемпионство уже разыграно остались места в ЛЧ

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 12 февраля 2018, 13:03

      "«Атлетик» показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу"

      На каком ходу? 4 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах?

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