Радимов: «Самый серьезный соперник в еврокубках – у «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил готовность российских клубов к возобновлению сезона в еврокубках. По его словам, больше всего настораживает «Спартак».

«В среду смотрел игру с «Црвеной Звездой». В целом мне нравится, как сине-бело-голубые подходят к матчу с «Селтиком», если сравнивать с другими нашими командами. «Зенит» сбалансирован, есть баланс перехода из обороны в атаку и обратно — это понравилось.

Конечно, шероховатостей тоже хватает, но скорее — больше позитива. В то же время на предсезонных сборах матчи волей-неволей называются товарищескими. Вывод можно будет делать лишь по официальным играм.

Насторожило, что «Спартак» не совсем готов физически. Команда уже обжигалась на «Ливерпуле», и клуб из Бильбао будет не менее суров. Что касается «Локомотива», то, зная Семина, уверен, что команда будет хорошо подведена к матчу во Франции. Особых тревог не возникает. ЦСКА тоже должен быть хорошо мотивирован.

Однако самый серьезный соперник — у «Спартака». «Атлетик» показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что красно-белым придется тяжело. Кроме того, в Бильбао играть всегда тяжело, потому что там хорошо болеют. А у «Спартака» есть потеря в лице Джикии, поскольку он очень хороший защитник», – считает Радимов.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы стартуют на этой неделе.