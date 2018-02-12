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  • Радимов: «Самый серьезный соперник в еврокубках – у «Спартака»

Радимов: «Самый серьезный соперник в еврокубках – у «Спартака»

12 февраля 2018, 10:16
23

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил готовность российских клубов к возобновлению сезона в еврокубках. По его словам, больше всего настораживает «Спартак».

«В среду смотрел игру с «Црвеной Звездой». В целом мне нравится, как сине-бело-голубые подходят к матчу с «Селтиком», если сравнивать с другими нашими командами. «Зенит» сбалансирован, есть баланс перехода из обороны в атаку и обратно — это понравилось.

Конечно, шероховатостей тоже хватает, но скорее — больше позитива. В то же время на предсезонных сборах матчи волей-неволей называются товарищескими. Вывод можно будет делать лишь по официальным играм.

Насторожило, что «Спартак» не совсем готов физически. Команда уже обжигалась на «Ливерпуле», и клуб из Бильбао будет не менее суров. Что касается «Локомотива», то, зная Семина, уверен, что команда будет хорошо подведена к матчу во Франции. Особых тревог не возникает. ЦСКА тоже должен быть хорошо мотивирован.

Однако самый серьезный соперник — у «Спартака». «Атлетик» показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что красно-белым придется тяжело. Кроме того, в Бильбао играть всегда тяжело, потому что там хорошо болеют. А у «Спартака» есть потеря в лице Джикии, поскольку он очень хороший защитник», – считает Радимов.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы стартуют на этой неделе.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Радимов Владислав
Комментарии (23)
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VVM1964
1518422303
Таков жребий . Соперник серьезный , " а кто сказал , что будет легко ? " Верю в положительный исход .
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OfaZavr
1518423525
какой уж достался соперник теперь только выходить и биться на полную!
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Алекс 914
1518427397
Зря это сказал Радимов. Вот будет номер, если Зенит не пройдет Селтик!!! Конфузище! У них же не самый серьезный соперник. Это так, к слову... Конечно же, удачи российским командам в еврокубках!
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Zenitoveс1991
1518428366
команду занимающую 13 место в испании, спартак просто должен в одну калитку обыгрывать
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spartak4everr
1518428743
"Команда на ходу" = 13 место в чемпионате? Хм, понятненько
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Alejandrrro
1518429817
"«Атлетик» показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу" На каком ходу? 4 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах?
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polozovs
1518430077
за себя пусть переживает. У нас есть тренер, что бы решать как мы готовы и что можем !
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Полная Канистра
1518432211
ты посмотри аналитик хренов не суй нос туда куда не надо нюхай своё болото а по поводу атлетик смотри таблицу чемпа и саму игру которая ни чем не впечатляет тут всё ясно просер продолжается в отношении Спартака
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zigbert
1518435267
Здесь пожалуй Владислав прав.
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_Marqella_
1518436915
А мне вот кажется, что все четыре наши соперника команды среднего европейского уровня, к которым относятся так же и наши клубы....Здесь любой может как выиграть так и проиграть...А говорить, что Бильбао на ходу, не глядя в турнирную таблицу и результаты последних матчей , как то выглядит по дилетантски...
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