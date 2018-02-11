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  • Сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером чемпионата Европы

11 февраля 2018, 00:44
14

Сборная России по мини-футболу в матче за третье место на чемпионате Европы обыграла команду Казахстана со счетом 1:0.

Единственный гол в составе российской сброной забил Эдер Лима.

Россияне уже становились бронзовыми призерами турнира в 2001 и 2007 годах. В 1999 году они выигрывали чемпионат, а в 1996, 2005, 2012, 2014 и 2016 занимали второе место.

Чемпионат Европы. Матч за третье место

Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Лима, 29.

Почему мини-футбол — это классно. Репортаж с чемпионата Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (14)
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Artemka69
1518299250
Молодцы!!!!
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insider_retro
1518299283
Казахи и испанцев погоняли и нашим нервы помотали! Но не более!))) С призами наших футболистов мини-формата!!))
Ответить
сапёр75
1518300940
Ура !!!! и эту победу я проспал )
Ответить
СашкаГуров
1518303187
молодцы парни!!! хотя ждал финала и золото!!!! всё равно МОЛОДЦЫ
Ответить
Котфеееее
1518305139
Тоже неплохо
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Томь вперёд
1518319503
С победой! Хотя конечно почти все голы на турнире забиты натурализованным игроком...
Ответить
Полная Канистра
1518323538
хоть в этом футболе у нас есть что то 3 место почётно МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!!!!
Ответить
Ще Гевара
1518324946
У казахов вратарь в порядке, соответствовал фамилии Игита.
Ответить
лёха м
1518332841
могли и лучше
Ответить
OfaZavr
1518339412
Молодцы! хоть где-то мы не на последних ролях)
Ответить
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