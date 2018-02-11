Сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу в матче за третье место на чемпионате Европы обыграла команду Казахстана со счетом 1:0.
Единственный гол в составе российской сброной забил Эдер Лима.
Россияне уже становились бронзовыми призерами турнира в 2001 и 2007 годах. В 1999 году они выигрывали чемпионат, а в 1996, 2005, 2012, 2014 и 2016 занимали второе место.
Чемпионат Европы. Матч за третье место
Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)
Гол: Лима, 29.
Почему мини-футбол — это классно. Репортаж с чемпионата Европы
Источник: Бомбардир.ру