Сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу в матче за третье место на чемпионате Европы обыграла команду Казахстана со счетом 1:0.

Единственный гол в составе российской сброной забил Эдер Лима.

Россияне уже становились бронзовыми призерами турнира в 2001 и 2007 годах. В 1999 году они выигрывали чемпионат, а в 1996, 2005, 2012, 2014 и 2016 занимали второе место.

Чемпионат Европы. Матч за третье место

Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Лима, 29.

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