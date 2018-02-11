Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером чемпионата Европы

    Сборная России по мини-футболу в матче за третье место на чемпионате Европы обыграла команду Казахстана со счетом 1:0.

    Единственный гол в составе российской сброной забил Эдер Лима.

    Россияне уже становились бронзовыми призерами турнира в 2001 и 2007 годах. В 1999 году они выигрывали чемпионат, а в 1996, 2005, 2012, 2014 и 2016 занимали второе место.

    Чемпионат Европы. Матч за третье место

    Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

    Гол: Лима, 29.

    Почему мини-футбол — это классно. Репортаж с чемпионата Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2018 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 11:56

      Молодцы! хоть где-то мы не на последних ролях)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 11 февраля 2018, 10:07

      могли и лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 > лёха м 11 февраля 2018, 10:15

      нормалёк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 февраля 2018, 07:55

      У казахов вратарь в порядке, соответствовал фамилии Игита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2018, 07:32

      хоть в этом футболе у нас есть что то 3 место почётно МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 11 февраля 2018, 06:45

      Бразилия против бразилии играли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 февраля 2018, 06:25

      С победой!
      Хотя конечно почти все голы на турнире забиты натурализованным игроком...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 11 февраля 2018, 05:46

      молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 11 февраля 2018, 02:25

      Тоже неплохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 11 февраля 2018, 01:53

      молодцы парни!!! хотя ждал финала и золото!!!! всё равно МОЛОДЦЫ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 февраля 2018, 01:45

      Поздравляю!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11