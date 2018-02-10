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  • Уткин: «У Оздоева есть одно достоинство для «Зенита»: мало места на лавке занимает»

Уткин: «У Оздоева есть одно достоинство для «Зенита»: мало места на лавке занимает»

10 февраля 2018, 12:12
29

Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу возможного перехода полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева в «Зенит».

Сегодня в СМИ появилась информация, что казанцы могут обменять 25-летнего россиянина на Кристиана Нобоа.

«Если я чем и удивлен, так это тем, что кто-то, еще и с амбициями, покупает Оздоева. За гранью понимания.

Для большого клуба у него одно достоинство: стройный парень, мало места занимает на лавке», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Уткин Василий
Комментарии (29)
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Сильвербой
1518254460
Вася конечно в своем репертуаре, но по большому счету сложно с ним не согласиться в этом вопросе!!!
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Полная Канистра
1518254583
да уж... тебя васёк посади так половину лавки займёшь на 5 мест уж точно
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Антон bx14e
1518254712
Жестко, но справедливо..
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mialkov
1518254782
Ты хоть о ком-нибудь говоришь хорошо, кроме себя пузатенького?
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RedWhiteFans2
1518255073
Василек жжет как надо. Прав ведь, сукин сын
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insider_retro
1518255182
Сарказм Уткина, с явным перебором, не всегда уместен. Ну, если мерить занимаемое место на лавке, то Оздоев, конечно, не сравним с Уткиным! Как мне кажется, перспективы Оздоева не понятны и призрачны. Но дело может развернуться самым непредсказуемым образом. Выбор сделал тренер, значит, что-то предполагает. Подождём!
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EcioAuditore
1518255465
Опять жиробас проснулся
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Konb48
1518262960
А ведь прав Уткин! Очень сомнительный выбор для Оздоева!
Ответить
Axe111
1518263531
Ахахахахахахахахаха согласен. Вася топи дальше
Ответить
OfaZavr
1518276569
завидуй Василий ему то точно меньше чем тебе места нужно))
Ответить
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