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    Уткин: «У Оздоева есть одно достоинство для «Зенита»: мало места на лавке занимает»

    Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу возможного перехода полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева в «Зенит».

    Сегодня в СМИ появилась информация, что казанцы могут обменять 25-летнего россиянина на Кристиана Нобоа.

    «Если я чем и удивлен, так это тем, что кто-то, еще и с амбициями, покупает Оздоева. За гранью понимания.

    Для большого клуба у него одно достоинство: стройный парень, мало места занимает на лавке», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Twitter

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    10.02.2018 12:12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 февраля 2018, 14:01

      Арустамян заявил вчера что трансфер уже осуществлен утром. Анонимный источник в Спорт-Экспресс сказал, вчера что он был осуществлен аж позавчера вечером. А тут опять 25 - по поводу возможного перехода. Эй вы, Арустамяны и Ко, не так уже вас много, договоритесь между собой и врите одинаково.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 февраля 2018, 12:08

      Вася верно подметил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 11 февраля 2018, 09:37

      Поэтому Вася в студии, в двухместном кресле дремлет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      атеист 11 февраля 2018, 09:28

      У васька и этого достоинства нет...

      0
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      Рейтинг: +22

      kudrsv62 11 февраля 2018, 06:55

      Зато ты Вася место занимал бы за четверых!!!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 февраля 2018, 21:37

      Не вижу смысла !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 10 февраля 2018, 19:54

      Вася иногда такую хрень скажет....но, здесь прав на все 100%

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 февраля 2018, 18:55

      Это правда. Нобоа лучше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 18:29

      завидуй Василий ему то точно меньше чем тебе места нужно))

      5
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 февраля 2018, 18:11

      У кого что болит.

      0
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