Уткин: «У Оздоева есть одно достоинство для «Зенита»: мало места на лавке занимает»

Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу возможного перехода полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева в «Зенит».

Сегодня в СМИ появилась информация, что казанцы могут обменять 25-летнего россиянина на Кристиана Нобоа.

«Если я чем и удивлен, так это тем, что кто-то, еще и с амбициями, покупает Оздоева. За гранью понимания.

Для большого клуба у него одно достоинство: стройный парень, мало места занимает на лавке», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.