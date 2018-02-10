Уткин: «У Оздоева есть одно достоинство для «Зенита»: мало места на лавке занимает»

Арустамян заявил вчера что трансфер уже осуществлен утром. Анонимный источник в Спорт-Экспресс сказал, вчера что он был осуществлен аж позавчера вечером. А тут опять 25 - по поводу возможного перехода. Эй вы, Арустамяны и Ко, не так уже вас много, договоритесь между собой и врите одинаково.
Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу возможного перехода полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева в «Зенит».
Сегодня в СМИ появилась информация, что казанцы могут обменять 25-летнего россиянина на Кристиана Нобоа.
«Если я чем и удивлен, так это тем, что кто-то, еще и с амбициями, покупает Оздоева. За гранью понимания.
Для большого клуба у него одно достоинство: стройный парень, мало места занимает на лавке», – написал Уткин на своей странице в твиттере.
В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.