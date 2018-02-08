Мертенс: «Наполи» попробует выиграть Лигу Европы»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.

«У нас отличная команда с замечательными игроками, и от этого неизбежно появляется результат. Мы лидируем в Серии А и работаем над поддержанием формы.

Нам жаль, что мы так рано вылетели из Лиги чемпионов, но ведь мы все еще в Лиге Европы. И мы попробуем выиграть трофей», — сказал Мертенс.

15 февраля неаполитанцы сыграют с «РБ Лейпцигом» в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 22 февраля.