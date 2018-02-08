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    Мертенс: «Наполи» попробует выиграть Лигу Европы»

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.

    «У нас отличная команда с замечательными игроками, и от этого неизбежно появляется результат. Мы лидируем в Серии А и работаем над поддержанием формы.

    Нам жаль, что мы так рано вылетели из Лиги чемпионов, но ведь мы все еще в Лиге Европы. И мы попробуем выиграть трофей», — сказал Мертенс.

    15 февраля неаполитанцы сыграют с «РБ Лейпцигом» в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

    Источник: Football Italia

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    08.02.2018 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 10 февраля 2018, 16:47

      Очень даже может быть.

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