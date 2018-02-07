На матче «Спартак» – «Атлетик» ожидается аншлаг

На первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» ожидается аншлаг. О ходе продажи билетов рассказал коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко.

Встреча пройдет 15 февраля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 22 февраля.

«Мы довольны темпами продаж, открыли дополнительные зоны продажи для наших болельщиков. Это гостевая трибуна в части трибуны С. Так что есть ещe билеты в продаже, учитывая дополнительную квоту. Их относительно немного. Надеемся, что в ближайшие 2-3 дня мы подойдeм практически к солд-ауту.

На этот матч рассчитываем выйти с полным стадионом, за исключением, разве что, гостевой трибуны. По предварительной информации от «Атлетика», распродана не вся предоставленная квота. У нас запросили изначально 1300 билетов, пока эта квота далека от полной продажи», – сказал Атаманенко.