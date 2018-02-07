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    На матче «Спартак» – «Атлетик» ожидается аншлаг

    На первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» ожидается аншлаг. О ходе продажи билетов рассказал коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко.

    Встреча пройдет 15 февраля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 22 февраля.

    «Мы довольны темпами продаж, открыли дополнительные зоны продажи для наших болельщиков. Это гостевая трибуна в части трибуны С. Так что есть ещe билеты в продаже, учитывая дополнительную квоту. Их относительно немного. Надеемся, что в ближайшие 2-3 дня мы подойдeм практически к солд-ауту.

    На этот матч рассчитываем выйти с полным стадионом, за исключением, разве что, гостевой трибуны. По предварительной информации от «Атлетика», распродана не вся предоставленная квота. У нас запросили изначально 1300 билетов, пока эта квота далека от полной продажи», – сказал Атаманенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 16:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 10 февраля 2018, 12:45

      не каждый день ведь такие игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 февраля 2018, 18:10

      Атлетик не проигрывает никому с ноября, но Спартак эту статистику поправит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 февраля 2018, 17:50

      В принципе ничего удивительного в этом нет. "Атлетик" очень крепкая команда, пусть и играет от обороны. "Спартак", тоже очень не плохо смотрелся до перерыва в чемпионате. Я думаю, что игра получиться довольно хорошей. Шансы обеих команд 50%-50%.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 февраля 2018, 17:49

      С региной дубовицкой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 7 февраля 2018, 17:38

      Поддержка будет по полкой, может выйдет как с Севильей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 7 февраля 2018, 17:21

      идем 8 человек !!! С-108 кто с нами ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 7 февраля 2018, 17:14

      Будет биток под потолок.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 7 февраля 2018, 17:07

      Кто бы сомневался.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      ВасяК 7 февраля 2018, 17:01

      Я лично с сыном иду!!!!А вы???

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ВасяК 7 февраля 2018, 23:10

      По интернету буду смотреть-болеть)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 > ВасяК 9 февраля 2018, 03:05

      Я тоже иду! И мороз нам не страшен!

      1
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