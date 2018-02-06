Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщик «Спартака» – о матче «Црвены Звезды» с ЦСКА: «Не думаю, что сербы будут драться с русскими»

Болельщик «Спартака» – о матче «Црвены Звезды» с ЦСКА: «Не думаю, что сербы будут драться с русскими»

6 февраля 2018, 15:28
2

Болельщик «Спартака» Максим Пашков поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Он считает, что не стоит ожидать беспорядков во время игры, поскольку сербские фанаты дружелюбно относятся к болельщикам из России.

Напомним, изначально поединок должен был пройти без зрителей, однако УЕФА в итоге изменил свое решение.

– Много ли болельщиков «Спартака» теперь поедет на эту игру?

– Сложно спрогнозировать. Одно дело покупать билеты заблаговременно, другое – в пожарном порядке. Кроме того, не так просто приобрести билеты непосредственно на стадион, будет аншлаг. Ожидается 55 тысяч. Это же первая евровесна команды за 25 лет! Никто не ожидал такого от «Црвены». Молодцы. Жаль только, что Канга ушел, он в центре поля был в полном порядке. Рад, что матч пройдет со зрителями. Это реально 12-й игрок для «Црвены».

– Сами ощутили это?

– Я был в Кельне на гостевом матче «Црвены Звезды». И наш сербский сектор в итоге переорал весь немецкий стадион. Представляете? Команда после финального свистка нас поблагодарила. Я, кажется, был единственным русским. Поеду ли теперь? Все будет зависеть от работы.

– А как УЕФА мог поменять свое решение?

– Прецеденты были. Даже у того же «Партизана». «Црвена» сделала очень многое, чтобы навести порядок на трибунах. И УЕФА это принял во внимание.

– Ожидаются серьезные стычки в Белграде?

– Не думаю, что сербы будут драться с русскими. Братский народ. Когда я был на финале Кубка Сербии на стадионе «Партизана» в красно-белом шарфе, меня никто не тронул. Узнавали, что я русский и показывали – нормально, нормально, проходи вон туда. Для них было важно, что я гость из России.

– То есть если драки и произойдут, то между фанатами «Спартака» и ЦСКА, «Црвены» и «Партизана»?

– Возможно. Думаю, так.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1517921184
Я вот всегда поражаюсь сербам. По телевиденью русские нам братья и мир только с Россией.Фанаты много раз из Сербии поддерживали русских,а как только наши играют против команд из Сербии обязательно ножи,вилки,биты и много драк и крови.БРЕД
Ответить
Nekit92
1517927772
Сербы с русскими драться не будут- братский народ. А вот русские с русскими- это нормально))
Ответить
Главные новости
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
3
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
8
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
7
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
10
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+