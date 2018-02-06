Болельщик «Спартака» – о матче «Црвены Звезды» с ЦСКА: «Не думаю, что сербы будут драться с русскими»

Болельщик «Спартака» Максим Пашков поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Он считает, что не стоит ожидать беспорядков во время игры, поскольку сербские фанаты дружелюбно относятся к болельщикам из России.

Напомним, изначально поединок должен был пройти без зрителей, однако УЕФА в итоге изменил свое решение.

– Много ли болельщиков «Спартака» теперь поедет на эту игру?

– Сложно спрогнозировать. Одно дело покупать билеты заблаговременно, другое – в пожарном порядке. Кроме того, не так просто приобрести билеты непосредственно на стадион, будет аншлаг. Ожидается 55 тысяч. Это же первая евровесна команды за 25 лет! Никто не ожидал такого от «Црвены». Молодцы. Жаль только, что Канга ушел, он в центре поля был в полном порядке. Рад, что матч пройдет со зрителями. Это реально 12-й игрок для «Црвены».

– Сами ощутили это?

– Я был в Кельне на гостевом матче «Црвены Звезды». И наш сербский сектор в итоге переорал весь немецкий стадион. Представляете? Команда после финального свистка нас поблагодарила. Я, кажется, был единственным русским. Поеду ли теперь? Все будет зависеть от работы.

– А как УЕФА мог поменять свое решение?

– Прецеденты были. Даже у того же «Партизана». «Црвена» сделала очень многое, чтобы навести порядок на трибунах. И УЕФА это принял во внимание.

– Ожидаются серьезные стычки в Белграде?

– Не думаю, что сербы будут драться с русскими. Братский народ. Когда я был на финале Кубка Сербии на стадионе «Партизана» в красно-белом шарфе, меня никто не тронул. Узнавали, что я русский и показывали – нормально, нормально, проходи вон туда. Для них было важно, что я гость из России.

– То есть если драки и произойдут, то между фанатами «Спартака» и ЦСКА, «Црвены» и «Партизана»?

– Возможно. Думаю, так.