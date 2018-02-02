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    Неймар — о статистике за «ПСЖ»: «Это только начало»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своей игре за парижский клуб.

    «Это только начало. Я не ожидал такой статистики в «ПСЖ». Но я здесь, чтобы помогать команде и одноклубникам, я каждый день стараюсь стать лучше.

    У меня нет цели стать лучшим игроком клуба — тем, кто отдает больше всех передач и забивает больше всех голов. Я просто хочу играть в свой футбол. Я хочу отдавать передачи и забивать голы, поэтому я и здесь. Хорошо, что у нас есть такие игроки, как Кавани, Мбаппе, Ди Мария… Они любят играть в той же манере, что я, создавая опасные моменты и забивая голы», — сказал Неймар.

    В текущем сезоне Неймар забил 26 голов в 25 матчах за «ПСЖ».

    Источник: Goal.com

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    02.02.2018 20:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 февраля 2018, 21:50

      неймар очень силен !

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 февраля 2018, 21:21

      В АПЛ осилишь ?

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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Mr Abdullaev 2 февраля 2018, 21:52

      зачем ему в апл? все еще считаете апл самой сильной лигой в мире? там все предсказуемо ))))))))) все они и те же клубы в 4-ке ! Да какой там в 4-ке в 6-ке даже ! ничего нового только много бабла. пусть хотя бы один клуб из апл выиграет лч ))))))

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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 февраля 2018, 21:07

      А как же Реал?)))

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