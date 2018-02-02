Неймар — о статистике за «ПСЖ»: «Это только начало»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своей игре за парижский клуб.

«Это только начало. Я не ожидал такой статистики в «ПСЖ». Но я здесь, чтобы помогать команде и одноклубникам, я каждый день стараюсь стать лучше.

У меня нет цели стать лучшим игроком клуба — тем, кто отдает больше всех передач и забивает больше всех голов. Я просто хочу играть в свой футбол. Я хочу отдавать передачи и забивать голы, поэтому я и здесь. Хорошо, что у нас есть такие игроки, как Кавани, Мбаппе, Ди Мария… Они любят играть в той же манере, что я, создавая опасные моменты и забивая голы», — сказал Неймар.

В текущем сезоне Неймар забил 26 голов в 25 матчах за «ПСЖ».