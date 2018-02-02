«Реал» – единственный клуб Примеры, не сделавший трансферов зимой

Так а зачем менять, все же хорошо, везде играем на три трофея, впереди планеты всей... топят клуб
По завершении зимнего окна переходов «Реал» стал единственным клубом чемпионата Испании, не купившим новых футболистов. Мадридскую команду также никто не покинул.
Последние покупки сливочных состоялись летом – это Тео Эрнандес (из «Атлетико» за 30 миллионов) и Даниэль Себальос («Бетис», 16,5).
После 20 туров Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана занимают четвертое место в турнирной таблице. В Кубке Испании «Реал» дошел до четвертьфинала, где вылетел от «Леганесе».
14 февраля и 6 марта действующий победитель ЛЧ встретится с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала турнира.