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    «Реал» – единственный клуб Примеры, не сделавший трансферов зимой

    По завершении зимнего окна переходов «Реал» стал единственным клубом чемпионата Испании, не купившим новых футболистов. Мадридскую команду также никто не покинул.

    Последние покупки сливочных состоялись летом – это Тео Эрнандес (из «Атлетико» за 30 миллионов) и Даниэль Себальос («Бетис», 16,5).

    После 20 туров Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана занимают четвертое место в турнирной таблице. В Кубке Испании «Реал» дошел до четвертьфинала, где вылетел от «Леганесе».

    14 февраля и 6 марта действующий победитель ЛЧ встретится с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 февраля 2018, 13:36

      Так а зачем менять, все же хорошо, везде играем на три трофея, впереди планеты всей... топят клуб

      -1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DeStar 2 февраля 2018, 18:31

      ну... на 2 :) это уже свершившийся факт :)

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 февраля 2018, 13:06

      К следующему сезону ,под нового тренера будут и покупки и продажи.Игры с ПСЖ к этому тем более подтолкнут.

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