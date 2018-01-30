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Геркус: «Пройти «Ниццу» — это будет успех»

30 января 2018, 20:35
5

Президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «Царьграду» рассказал об ожиданиях от выступления команды в Лиге Европы.

— Вы готовы выиграть в нынешнем году Лигу Европы?

— В Лиге Европы мы идем от матча к матчу. Тут нет сверхзадач. Это замечательный турнир, и мы очень рады, что мы там есть. Все-таки мы не каждый год там участвуем. И соперники хорошие. Но я бы не забегал вперед. Сейчас надо выиграть дуэль с французской «Ниццей».

— Что бы вы посчитали успехом в Лиге Европы?

— Пройти «Ниццу» — это будет успех.

— И всего-то? А как же высокие цели, вроде тех, которые в 2005-м перед ЦСКА поставил Валерий Газзаев: непременно завоевать Кубок УЕФА?

— Для нас — нет. Мы уже лет 10 не проходили этот этап. Надо сравнивать себя не с «Манчестер Сити», а с самими собой и другими русскими клубами. У нас нет задачи в этом году любой ценой выиграть Лигу Европы — это во-первых. А во-вторых, там должен быть элемент удачи и везения. И состав соперников должен быть, что называется, «по зубам».

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» пройдет 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 февраля в Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ницца Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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kvm5
1517334401
пройти-успех
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DOCTOR PENALTY
1517337870
Конечно успех. Интересные игры будут
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alex-76
1517381891
Будет очень не просто, Ницца сейчас что называется в сезоне, а мы только вкатываемся
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nemolod
1517383469
По крайней мере,честная оценка возможностей своей команды,да и сравнивать с ЦСКА 2005 года нет смысла,будь такой сейчас состав у Палыча,отрыв в первенстве был не 8,а все 18 очков!
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InterMilLano1908
1517486791
Ну так и у ЦСКА в 2005 был состав просто УБОЙНЫЙ!
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