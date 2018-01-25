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    Роналду: «Лига чемпионов — самый важный трофей для «Реала»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления команды в Лиги чемпионов.

    «Если в конце сезона мы выиграем Лигу чемпионов, это будет потрясающий год. Мы не очень хорошо начали сезон в чемпионате Испании, никто не рад этому.

    Но теперь мы должны хорошо поработать, чтобы победить в Лиге чемпионов, так как это самый важный трофей для нас. В Примере будет тяжело, но нам нельзя сдаваться, даже несмотря на то что мы потеряли много очков с начала сезона. Мы должны продолжать работать», — сказал Роналду.

    «Реал» сыграет с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 14 февраля.

    Источник: ФК «Реал»

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    25.01.2018 23:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 30 января 2018, 00:56

      Очень ждем Лигу Чемпионов! Ждем красивых матчей! Остались сильнейшие!

      0
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      Рейтинг: +10

      Saidkamol 28 января 2018, 18:13

      Реал(современный последние 10 лет ) по сути не убедительная команда
      но Хлоднокровная и везучая
      И конечно же не стабильная без стиля игры
      Единственный + глубокая скамейка и ОФП игроков

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 26 января 2018, 09:47

      Не хочу обидеть болельщиков и поклонников Роналду и "Реала", читая и смотря прессу, создаётся впечатление что Роналду в "этом сезоне", только и делает что высказывается в оправдание и раздает интервью,а не старается "играть в футбол".

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 26 января 2018, 08:18

      Посмотрим что он скажет после матча в Париже....

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 января 2018, 01:49

      Когда друге уже не светят остоется эт сказать

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 января 2018, 01:26

      и ее мы тоже *******!)

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 26 января 2018, 00:23

      Ну да, у реала шансы остались только в ЛЧ, Реал выиграл 2 ЛЧ подряд лучший клуб мира и т. Д. Почему он лучший? Лучший это тогда когда клуб выигрывает все трофеи хотя бы через год, но я не вижу этого в реале., Кубок Испании уже 4 год не могу не то что в финал а даже в полуфинал пробиться, о чём идет речь? Да Для Роналду Престижен этот трофей так как многое там решается для Золотого мяча, но если ты хочешь зм это же не значит что твой клуб в ЛЧ играть должен а остальное мне пофиг, главное мне выиграть ЗМ и чтоб официально на бумажках догнать и показать всему миру что вот он " Я ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА ". СЛИШКОМ УЖ ЭТО ПОДЛО ДЛЯ ЛУЧШИХ, ЛУЧШИЕ НЕ ГОВОРЯТ О СЕБЕ, ОНИ ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО ДЕЛОМ (ИГРОЙ)

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 26 января 2018, 01:30

      в целом ты прав, только зачем ты сюда приписал кубок испании. Лишь бы найти хоть до чего докалупатьсся видимо) странно что ты еще не написал что его выигрыват барса постоянно)ну кому лч кому кубок испании. Шансы в лч этого сезона остались только математичски ))))

      -1
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      Рейтинг: +3

      Joni 26 января 2018, 00:18

      Для каждого клуба, участвующего в этом турнире, капитан очевидность...

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 января 2018, 00:12

      Когда другие уже не светят.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 26 января 2018, 00:02

      Интересно, что же он скажет, когда Реал проиграет ПСЖ???

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > baden69 26 января 2018, 01:30

      что мы старались)

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