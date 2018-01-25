Роналду: «Лига чемпионов — самый важный трофей для «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления команды в Лиги чемпионов.

«Если в конце сезона мы выиграем Лигу чемпионов, это будет потрясающий год. Мы не очень хорошо начали сезон в чемпионате Испании, никто не рад этому.

Но теперь мы должны хорошо поработать, чтобы победить в Лиге чемпионов, так как это самый важный трофей для нас. В Примере будет тяжело, но нам нельзя сдаваться, даже несмотря на то что мы потеряли много очков с начала сезона. Мы должны продолжать работать», — сказал Роналду.

«Реал» сыграет с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 14 февраля.