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Роналду: «Лига чемпионов — самый важный трофей для «Реала»

25 января 2018, 23:28
14

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления команды в Лиги чемпионов.

«Если в конце сезона мы выиграем Лигу чемпионов, это будет потрясающий год. Мы не очень хорошо начали сезон в чемпионате Испании, никто не рад этому.

Но теперь мы должны хорошо поработать, чтобы победить в Лиге чемпионов, так как это самый важный трофей для нас. В Примере будет тяжело, но нам нельзя сдаваться, даже несмотря на то что мы потеряли много очков с начала сезона. Мы должны продолжать работать», — сказал Роналду.

«Реал» сыграет с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 14 февраля.

Источник: ФК «Реал»
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Тоторо
1516912641
Увы, уже не "самый важный", а единственный. Почему-то из всех "сливочных" жаль Зидана....
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baden69
1516914161
Интересно, что же он скажет, когда Реал проиграет ПСЖ???
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BoltCX
1516914739
Когда другие уже не светят.
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Joni
1516915080
Для каждого клуба, участвующего в этом турнире, капитан очевидность...
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Football06
1516915404
Ну да, у реала шансы остались только в ЛЧ, Реал выиграл 2 ЛЧ подряд лучший клуб мира и т. Д. Почему он лучший? Лучший это тогда когда клуб выигрывает все трофеи хотя бы через год, но я не вижу этого в реале., Кубок Испании уже 4 год не могу не то что в финал а даже в полуфинал пробиться, о чём идет речь? Да Для Роналду Престижен этот трофей так как многое там решается для Золотого мяча, но если ты хочешь зм это же не значит что твой клуб в ЛЧ играть должен а остальное мне пофиг, главное мне выиграть ЗМ и чтоб официально на бумажках догнать и показать всему миру что вот он " Я ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА ". СЛИШКОМ УЖ ЭТО ПОДЛО ДЛЯ ЛУЧШИХ, ЛУЧШИЕ НЕ ГОВОРЯТ О СЕБЕ, ОНИ ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО ДЕЛОМ (ИГРОЙ)
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DeStar
1516919204
и ее мы тоже *******!)
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de bruyne
1516920565
Когда друге уже не светят остоется эт сказать
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Mark68
1516949220
Не хочу обидеть болельщиков и поклонников Роналду и "Реала", читая и смотря прессу, создаётся впечатление что Роналду в "этом сезоне", только и делает что высказывается в оправдание и раздает интервью,а не старается "играть в футбол".
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Saidkamol
1517152412
Реал(современный последние 10 лет ) по сути не убедительная команда но Хлоднокровная и везучая И конечно же не стабильная без стиля игры Единственный + глубокая скамейка и ОФП игроков
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Almazovich
1517262976
Очень ждем Лигу Чемпионов! Ждем красивых матчей! Остались сильнейшие!
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