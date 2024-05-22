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    • УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков в 2026 и 2027 годах

    УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков в 2026 и 2027 годах

    Стало известно, где пройдут финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезонах 2025/26 и 2026/27.

    Это было утверждено на сегодняшнем заседании исполкома УЕФА.

    Финалы ЛЧ:

    • 2026-й год – Будапешт, «Пушкаш Арена»;
    • 2027-й год – решение отложено из-за отсутствия информации о планах по реконструкции «Сан-Сиро».

    Финалы ЛЕ:

    • 2026-й год – Стамбул, стадион «Бешикташа»;
    • 2027-й год – Франкфурт, стадион «Айнтрахта».

    Финалы ЛК:

    • 2026-й год – Лейпциг, «РБ Арена»;
    • 2027-й год – Стамбул, стадион «Бешикташа».

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1716390454
    а чего это бешикташу дважды отдали? за какие такие заслуги? стадион меньше открывашки.
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    Алексей З
    1716391165
    Походу Турецкие Авиалинии хорошо башляют.
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