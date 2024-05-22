УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков в 2026 и 2027 годах

Стало известно, где пройдут финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезонах 2025/26 и 2026/27.
Это было утверждено на сегодняшнем заседании исполкома УЕФА.
Финалы ЛЧ:
- 2026-й год – Будапешт, «Пушкаш Арена»;
- 2027-й год – решение отложено из-за отсутствия информации о планах по реконструкции «Сан-Сиро».
Финалы ЛЕ:
- 2026-й год – Стамбул, стадион «Бешикташа»;
- 2027-й год – Франкфурт, стадион «Айнтрахта».
Финалы ЛК:
- 2026-й год – Лейпциг, «РБ Арена»;
- 2027-й год – Стамбул, стадион «Бешикташа».