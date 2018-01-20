«Барселона» опровергла слухи о достижении договоренности с Гризманном

«Барселона» на своем официальном сайте опубликовала опровержение информации СМИ, согласно которой каталонцы договорились о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые уже зарезервировала для француза седьмой номер, под которым он выступает в мадридском клубе.

«Барселона» категорически опровергает появившуюся в различных СМИ информацию относительно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и возможной договоренности с нашим клубом», – говорится в заявлении «Барселоны».

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 24-х матчах, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.