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    «Барселона» опровергла слухи о достижении договоренности с Гризманном

    «Барселона» на своем официальном сайте опубликовала опровержение информации СМИ, согласно которой каталонцы договорились о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что сине-гранатовые уже зарезервировала для француза седьмой номер, под которым он выступает в мадридском клубе.

    «Барселона» категорически опровергает появившуюся в различных СМИ информацию относительно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и возможной договоренности с нашим клубом», – говорится в заявлении «Барселоны».

    В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 24-х матчах, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.01.2018 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 20 января 2018, 20:02

      уже не знаешь кому верить!

      0
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      Рейтинг: -28

      tyjtyjk56k5 20 января 2018, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

      -4
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 января 2018, 15:58

      Жаль

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