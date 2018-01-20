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«Барселона» опровергла слухи о достижении договоренности с Гризманном

20 января 2018, 15:56
3

«Барселона» на своем официальном сайте опубликовала опровержение информации СМИ, согласно которой каталонцы договорились о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые уже зарезервировала для француза седьмой номер, под которым он выступает в мадридском клубе.

«Барселона» категорически опровергает появившуюся в различных СМИ информацию относительно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и возможной договоренности с нашим клубом», – говорится в заявлении «Барселоны».

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 24-х матчах, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Атлетико Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (3)
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Jenea83
1516453083
Жаль
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tyjtyjk56k5
1516453652
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Timoor8607
1516467759
уже не знаешь кому верить!
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