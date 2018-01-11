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На сбор с «Ростовом» отправились 27 футболистов 

11 января 2018, 22:25
5

«Ростов» начал сбор в Белеке. В Турцию отправились 27 футболистов.

Вратари: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев.

Защитники: Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мачей Вилюш, Игорь Киреев.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр ЗУев, Дмитрий Вебер, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Мусса Думбия, Валерий Чуперка.

Нападающие: Элдор Шомуродов, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Бьорн Сигурдарсон, Дмитрий Соловьев.

Напомним, что в конце декабря Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова».

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1515699905
Список конечно большой, но не впечатляет...
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drago922
1515702461
что то маловато игроков у Ростова , надо еще бы прикупить
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vgarakh
1515741246
Нормальный состав, посмотрим, что сотворит с ними Карпин.
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Popados
1515743263
А кентейро куда делся? 0 матчей за Ростов! И нафига было покупать?
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Serjoga
1515764287
Удачи!
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