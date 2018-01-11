На сбор с «Ростовом» отправились 27 футболистов 

«Ростов» начал сбор в Белеке. В Турцию отправились 27 футболистов.

Вратари: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев.

Защитники: Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мачей Вилюш, Игорь Киреев.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр ЗУев, Дмитрий Вебер, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Мусса Думбия, Валерий Чуперка.

Нападающие: Элдор Шомуродов, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Бьорн Сигурдарсон, Дмитрий Соловьев.

Напомним, что в конце декабря Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова».