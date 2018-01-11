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    На сбор с «Ростовом» отправились 27 футболистов 

    «Ростов» начал сбор в Белеке. В Турцию отправились 27 футболистов.

    Вратари: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев.

    Защитники: Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мачей Вилюш, Игорь Киреев.

    Полузащитники: Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр ЗУев, Дмитрий Вебер, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Мусса Думбия, Валерий Чуперка.

    Нападающие: Элдор Шомуродов, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Бьорн Сигурдарсон, Дмитрий Соловьев.

    Напомним, что в конце декабря Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова».

    Источник: ФК «Ростов»

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    11.01.2018 22:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 января 2018, 16:38

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +23

      Popados 12 января 2018, 10:47

      А кентейро куда делся? 0 матчей за Ростов! И нафига было покупать?

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 января 2018, 10:14

      Нормальный состав, посмотрим, что сотворит с ними Карпин.

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 11 января 2018, 23:27

      что то маловато игроков у Ростова , надо еще бы прикупить

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 22:45

      Список конечно большой, но не впечатляет...

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