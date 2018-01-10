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    Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» в добавленное время вырвал победу у «Бристоль Сити»

    Матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Бристоль Сити» завершился со счетом 2:1.

    Хозяева проигрывали после первого тайма, но сумели сравнять счет во второй половине встречи благодаря голу полузащитника Кевина Де Брюйне. На 92-й минуте гол нападающего Серхио Агуэро вывел «горожан» вперед.

    Кубок английской лиги. 1/2, первый матч

    Манчестер Сити – Бристоль Сити – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Рейд (с пенальти), 44; 1:1 — Де Брюйне, 55; 2:1 — Агуэро, 90+2.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 00:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 января 2018, 05:28

      Не в добавленное время выиграли, а в компенсированное.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 января 2018, 02:08

      Напряжный матч... Кубок есть кубок!!!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 января 2018, 01:09

      Сити не Юнайтед...Бристоль как катализатор.Но напряг их обоих.Только результат разный.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 января 2018, 00:46

      Смотрел матч и последнии минут 20-25 со стороны БС был антифутбол,а вот остальное время они были отличны,но всё равно с победой "горожан"

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