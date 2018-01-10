Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» в добавленное время вырвал победу у «Бристоль Сити»

Матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Бристоль Сити» завершился со счетом 2:1.

Хозяева проигрывали после первого тайма, но сумели сравнять счет во второй половине встречи благодаря голу полузащитника Кевина Де Брюйне. На 92-й минуте гол нападающего Серхио Агуэро вывел «горожан» вперед.

Кубок английской лиги. 1/2, первый матч

Манчестер Сити – Бристоль Сити – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Рейд (с пенальти), 44; 1:1 — Де Брюйне, 55; 2:1 — Агуэро, 90+2.

Результаты Кубка английской лиги