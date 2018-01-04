Будогосский: «Карасев — очень статусный и классный арбитр. Он достоин судить матчи ЧМ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе российского арбитра Сергея Карасева, который вошел в расширенный список арбитров ЧМ.

«Мы держим кулаки за Сергея, потому что это очень статусный и классный арбитр. Очень хочется, чтобы он занял свое место в списке судей, привлекаемых на чемпионат мира. То, что он достоин, лично у меня и у моих коллег не вызывает никаких вопросов.

Сегодня окончательное решение остается не в нашей компетенции, а в компетенции международных судейских организаций, и мне очень хочется, чтобы Сергей вместе со своими коллегами попал бы на столь значимое и статусное соревнование», — сказал Будогосский.

Окончательный список арбитров чемпионата мира определится весной.