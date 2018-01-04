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  • Будогосский: «Карасев — очень статусный и классный арбитр. Он достоин судить матчи ЧМ»

Будогосский: «Карасев — очень статусный и классный арбитр. Он достоин судить матчи ЧМ»

4 января 2018, 23:33
3

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе российского арбитра Сергея Карасева, который вошел в расширенный список арбитров ЧМ.

«Мы держим кулаки за Сергея, потому что это очень статусный и классный арбитр. Очень хочется, чтобы он занял свое место в списке судей, привлекаемых на чемпионат мира. То, что он достоин, лично у меня и у моих коллег не вызывает никаких вопросов.

Сегодня окончательное решение остается не в нашей компетенции, а в компетенции международных судейских организаций, и мне очень хочется, чтобы Сергей вместе со своими коллегами попал бы на столь значимое и статусное соревнование», — сказал Будогосский.

Окончательный список арбитров чемпионата мира определится весной.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Будогосский Андрей Карасев Сергей
Комментарии (3)
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acer2003
1515098255
К счастью, Будогосский не решает ,кому судить матчи ЧМ
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серега кашин
1515100820
а чр ему сам не доверяет судить и где логика
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didim.nau46540
1515107707
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
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