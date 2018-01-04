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    Будогосский: «Карасев — очень статусный и классный арбитр. Он достоин судить матчи ЧМ»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе российского арбитра Сергея Карасева, который вошел в расширенный список арбитров ЧМ.

    «Мы держим кулаки за Сергея, потому что это очень статусный и классный арбитр. Очень хочется, чтобы он занял свое место в списке судей, привлекаемых на чемпионат мира. То, что он достоин, лично у меня и у моих коллег не вызывает никаких вопросов.

    Сегодня окончательное решение остается не в нашей компетенции, а в компетенции международных судейских организаций, и мне очень хочется, чтобы Сергей вместе со своими коллегами попал бы на столь значимое и статусное соревнование», — сказал Будогосский.

    Окончательный список арбитров чемпионата мира определится весной.

    Источник: ТАСС

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    04.01.2018 23:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -7

      didim.nau46540 5 января 2018, 02:15

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

      -1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2018, 00:20

      а чр ему сам не доверяет судить и где логика

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 января 2018, 23:37

      К счастью, Будогосский не решает ,кому судить матчи ЧМ

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