нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://flyt.it/S3GIS1
Защитник «Милана» Матео Мусаччио может покинуть итальянский клуб в январе, сообщает Corriere dello Sport. Руководство красно-черных приняло решение выставить футболиста на трансфер. Одной из причин является то, что он не подходит под тактику нового тренера Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что 27-летний игрок перебрался в «Милан» в конце мая прошлого года из «Вильярреала». По некоторым оценкам его трансфер обошелся «россонери» в 18 миллионов евро.