«Милан» выставил на трансфер Мусаччио

Защитник «Милана» Матео Мусаччио может покинуть итальянский клуб в январе, сообщает Corriere dello Sport. Руководство красно-черных приняло решение выставить футболиста на трансфер. Одной из причин является то, что он не подходит под тактику нового тренера Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что 27-летний игрок перебрался в «Милан» в конце мая прошлого года из «Вильярреала». По некоторым оценкам его трансфер обошелся «россонери» в 18 миллионов евро.