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    «Милан» выставил на трансфер Мусаччио

    Защитник «Милана» Матео Мусаччио может покинуть итальянский клуб в январе, сообщает Corriere dello Sport. Руководство красно-черных приняло решение выставить футболиста на трансфер. Одной из причин является то, что он не подходит под тактику нового тренера Дженнаро Гаттузо.

    Напомним, что 27-летний игрок перебрался в «Милан» в конце мая прошлого года из «Вильярреала». По некоторым оценкам его трансфер обошелся «россонери» в 18 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 11:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -14

      tghcoc30838 4 января 2018, 13:27


      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://flyt.it/S3GIS1

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 января 2018, 12:31

      Деньги на ветер...(((

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 11:50

      а гаттузо вообще не тренер а шут гороховый, в милане сейчас принято весь сброд в тренеры брать

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