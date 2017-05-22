Мусаччио перейдет из «Вильярреала» в «Милан» за 18 миллионов

Это жёлтая субмарина так готовится к новому походу в евро-кубки. Хотя за такие деньги можно найти молодого и перспективного на замену. Так что они ничего не теряют, а Милан как всегда в лотерею играет впишется игрок или нет. Этот вроде должен.
Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио продолжит карьеру в «Милане». Аргентинский футболист на данный момент проходит медицинский осмотр в итальянском клубе.
По предварительным данным, 26-летний игрок подпишет с красно-черными контракт на четыре года. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мусаччио провел 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.
twit text
— AC Milan (@acmilan) 22 мая 2017 г.