Мусаччио перейдет из «Вильярреала» в «Милан» за 18 миллионов

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио продолжит карьеру в «Милане». Аргентинский футболист на данный момент проходит медицинский осмотр в итальянском клубе.

По предварительным данным, 26-летний игрок подпишет с красно-черными контракт на четыре года. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мусаччио провел 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.