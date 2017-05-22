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    Мусаччио перейдет из «Вильярреала» в «Милан» за 18 миллионов

    Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио продолжит карьеру в «Милане». Аргентинский футболист на данный момент проходит медицинский осмотр в итальянском клубе.

    По предварительным данным, 26-летний игрок подпишет с красно-черными контракт на четыре года. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мусаччио провел 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Милан»

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    22.05.2017 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 мая 2017, 15:14

      Это жёлтая субмарина так готовится к новому походу в евро-кубки. Хотя за такие деньги можно найти молодого и перспективного на замену. Так что они ничего не теряют, а Милан как всегда в лотерею играет впишется игрок или нет. Этот вроде должен.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 мая 2017, 22:39

      Forzza Milan !!! Браво Милан грядет возрождение великого клуба!!!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 мая 2017, 16:56

      Хорошая новость для Милана ,Мусаккьо очень хороший защитник, а как раз Милану очень нужен второй центральный защитник в пару к Романьоли.

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