Радимов: «Российские команды способны на победу в Лиге Европы»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов верит, что в текущем сезоне один из российских клубов может одержать победу в Лиге Европы. По его мнению, самое главное – уверенность в своих силах.

Напомним, «Зениту» предстоит встретиться в 1/16 финала турнира с шотландским «Селтиком».

– Весной исполнится десять лет победе вашего «Зенита» в Кубке УЕФА. Сейчас сразу четыре российских клуба в теории могут выиграть Лигу Европы. Есть ли предпосылки к тому, чтобы какой-либо из наших клубов повторил этот успех?

– Все возможно. Когда «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, все говорили, что это невозможно, но это случилось. Я думаю, что сейчас это возможно.

– Что тут главное? Мы знаем, что у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» разные скамейки, разные соперники…

– Это плей-офф. Здесь самое главное – уверенность в своих силах. Важно, чтобы через «не могу» люди могли играть, здесь надо выжимать из себя все. Я думаю, наши команды на это способны.