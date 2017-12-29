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Радимов: «Российские команды способны на победу в Лиге Европы»

29 декабря 2017, 09:32
4

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов верит, что в текущем сезоне один из российских клубов может одержать победу в Лиге Европы. По его мнению, самое главное – уверенность в своих силах.

Напомним, «Зениту» предстоит встретиться в 1/16 финала турнира с шотландским «Селтиком».

– Весной исполнится десять лет победе вашего «Зенита» в Кубке УЕФА. Сейчас сразу четыре российских клуба в теории могут выиграть Лигу Европы. Есть ли предпосылки к тому, чтобы какой-либо из наших клубов повторил этот успех?

– Все возможно. Когда «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, все говорили, что это невозможно, но это случилось. Я думаю, что сейчас это возможно.

– Что тут главное? Мы знаем, что у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» разные скамейки, разные соперники…

– Это плей-офф. Здесь самое главное – уверенность в своих силах. Важно, чтобы через «не могу» люди могли играть, здесь надо выжимать из себя все. Я думаю, наши команды на это способны.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Радимов Владислав
Комментарии (4)
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SunRomeS
1514529564
В том то и дело что способны, но и способны бесславно слиться. Все же будем надеяться на лучшее.
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nemolod
1514533605
Для начала посмотрим насколько способны наши команды пройти в февральских матчах своих соперников!
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Nerlinger
1514533913
Интересно которая из них? Будем болеть. И Удачи всем в феврале!!!
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Inks
1514534194
В том далёком 2008-м году игроки выжимали из себя всё, что можно - и результат был соответствующий.
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