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  • Селюк: «В российском футболе столько коррупции, жульничества и откатов, что от этого тошнит»

Селюк: «В российском футболе столько коррупции, жульничества и откатов, что от этого тошнит»

26 декабря 2017, 22:11
21

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о российском футболе.

— Вот еще пример. Идет вопрос про лимит. Они там все думают, где и как прописать регламент. Но поверьте мне: в российском футболе столько коррупции, жульничества и откатов, что от этого тошнит.

Так вот что я хочу сказать: можно сделать норму, что на поле могут быть шесть легионеров, а за седьмого надо платить 100 тысяч долларов. И эти 100 тысяч долларов пойдут на детскую площадку в регионе, где играет эта команда, а не просто уйдут в закрома родины. Прямо нужно написать: эта площадка построена на деньги от выхода на поле Петковича или Халка. Клубы должны выплачивать деньги не в РФС, где они потеряются в чужих карманах, а направленно. Это правильный шаг.

— У вас есть пример из футбола про чиновников, которые просто хотят набить карман или пускают все на самотек?

— Семин тренировал «Мордовию». Директор – Бибиков. Было уже ясно, что клуб утопят. Но Семин занял восьмое место, все было хорошо. Только Семин ушел, все исчезло. Потому что Бибиков решил заниматься всем – чуть ли не тренировать. Чем закончилось? В Саранске строится стадион, а команда во второй лиге. Потому что такие бибиковы руководят клубами. А над бибиковыми стоят люди, которые говорят, какого взять тренера. Вы что, не знаете, что из РФС клубам настоятельно рекомендуют, какого тренера назначать? Это проблема российского футбола.

Напомним, что нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин возглавлял «Мордовию» в 2014-2015 годах.

Источник: Eurosport.ru
Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (21)
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Обер-КанцлерЪ
1514315838
Никакой конкретики, просто слова в воздух! Пустобрёх.
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Scuderia Ferrari F1
1514316015
Бл9, хохлятина бакланит про российский футбол
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insider_retro
1514316750
От того, от чего тошнит Салюка, большинство людей уже тошнит до блев..ни!!! Шаги предлагает не серьёзные и популистские... Обозначенные проблемы клубного руководства не новы... Громко и в пустоту... Не тот уровень обсуждения проблем...
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Axe111
1514316988
А всем этим занимается сраный мудко, опозоривший страну. Душка не хватает от кормушки отлипнуть
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Scuderia Ferrari F1
1514317174
Эй знаток хренов Бибикова сразу сняли в след за Семином, а теперь этот придурок срок матает
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Garrincha58
1514318816
Селюк: «В российском футболе столько коррупции, жульничества и откатов, что от этого тошнит» Удивил что ли да у нас везде так не только в спорте
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Zenmaster
1514319244
Чиновников дох..я --толку них..я !!!
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oq4o1v0bc4
1514319713
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
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fanchik
1514320587
Селюк только "прозрел" что-ли.Он много лет крутится в российском футболе с коррупцией, в жульничестве,откатах и т.д, сам наверняка активно участвовал в сомнительных сделках. А теперь решил всем рассказать о своем диагнозе "внезапная тошнота"
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мы_не_рабы
1514321174
Давай, руби правду-матку! Правдоруб ты наш. Наверно подвинули от кормушки, вот и решил чуть-чуть слить информацию. Где ж ты раньше был? А по поводу жульничества и откатов, то этим в нашей стране никого не удивишь. И футбол, в этом плане не исключение. К огромному сожалению.
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