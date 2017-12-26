Селюк: «В российском футболе столько коррупции, жульничества и откатов, что от этого тошнит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о российском футболе.

— Вот еще пример. Идет вопрос про лимит. Они там все думают, где и как прописать регламент. Но поверьте мне: в российском футболе столько коррупции, жульничества и откатов, что от этого тошнит.

Так вот что я хочу сказать: можно сделать норму, что на поле могут быть шесть легионеров, а за седьмого надо платить 100 тысяч долларов. И эти 100 тысяч долларов пойдут на детскую площадку в регионе, где играет эта команда, а не просто уйдут в закрома родины. Прямо нужно написать: эта площадка построена на деньги от выхода на поле Петковича или Халка. Клубы должны выплачивать деньги не в РФС, где они потеряются в чужих карманах, а направленно. Это правильный шаг.

— У вас есть пример из футбола про чиновников, которые просто хотят набить карман или пускают все на самотек?

— Семин тренировал «Мордовию». Директор – Бибиков. Было уже ясно, что клуб утопят. Но Семин занял восьмое место, все было хорошо. Только Семин ушел, все исчезло. Потому что Бибиков решил заниматься всем – чуть ли не тренировать. Чем закончилось? В Саранске строится стадион, а команда во второй лиге. Потому что такие бибиковы руководят клубами. А над бибиковыми стоят люди, которые говорят, какого взять тренера. Вы что, не знаете, что из РФС клубам настоятельно рекомендуют, какого тренера назначать? Это проблема российского футбола.

Напомним, что нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин возглавлял «Мордовию» в 2014-2015 годах.