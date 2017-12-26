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  • Гаттузо сравнил матч 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» с финалом чемпионата мира

Гаттузо сравнил матч 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» с финалом чемпионата мира

26 декабря 2017, 17:35
3

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что четвертьфинальный поединок Кубка Италии против «Интера» для «россонери» сродни финалу чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что 39-летний специалист может быть уволен со своего поста в случае неудачи в двух ближайших матча – с «нерадзурри» и «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А.

«Милан» приложит усилия для победы над «Интером». Мы провели правильную подготовку к матчу, который будет очень тяжелым. Эта игра для нас сродни финалу чемпионата мира. Мы все еще можем изменить этот сезон.

Всем игрокам нужно прибавить. Мы создаем много моментов, но нам нужно больше забивать», – сказал Гаттузо.

Встреча «Милан» – «Интер» состоится в среду, 27 декабря. Игра «Фиорентина» – «Милан» пройдет в субботу, 30 декабря.

Источник: ФК «Милан»
Италия. Кубок Милан Интер Гаттузо Дженнаро
Комментарии (3)
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romvad
1514307259
Сколько уже таких "финалов" было в этом сезоне? И все проиграны. В текущем состоянии я не вижу вариантов для Милана обыграть Интер.
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Sosisochkin
1514359020
Ну ты что льстишь себе Гаттузо это для тебя будет матч как финал потому что это твой последний шанс
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