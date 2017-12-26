Конте – руководству «Челси: «Сорите деньгами в январе или рискуете завершить сезон без трофеев»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что ему необходимо укрепление состава в январе. Итальянский специалист намерен прямо сказать руководству клуба: «Сорите деньгами, когда откроется трансферное окно, или рискуете завершить сезон без трофеев».

Ранее Конте сетовал на небольшую основную обойму, которая насчитывает 17 футболистов, чего, по мнению тренера, не хватит для нормальной борьбы на нескольких фронтах.

После 19-ти туров синие занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 16 очков. По все видимости, защитить чемпионский титул «пенсионерам» не удастся, однако они имеют хорошие шансы побороться за серебряные медали, поскольку отставание от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет всего три балла.

Напомним, что в феврале-марте «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной».