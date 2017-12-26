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  • Конте – руководству «Челси: «Сорите деньгами в январе или рискуете завершить сезон без трофеев»

Конте – руководству «Челси: «Сорите деньгами в январе или рискуете завершить сезон без трофеев»

26 декабря 2017, 14:48
9

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что ему необходимо укрепление состава в январе. Итальянский специалист намерен прямо сказать руководству клуба: «Сорите деньгами, когда откроется трансферное окно, или рискуете завершить сезон без трофеев».

Ранее Конте сетовал на небольшую основную обойму, которая насчитывает 17 футболистов, чего, по мнению тренера, не хватит для нормальной борьбы на нескольких фронтах.

После 19-ти туров синие занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 16 очков. По все видимости, защитить чемпионский титул «пенсионерам» не удастся, однако они имеют хорошие шансы побороться за серебряные медали, поскольку отставание от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет всего три балла.

Напомним, что в феврале-марте «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной».

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (9)
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kvm5
1514290527
Вот кого бы в руководство.
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hevbn 28
1514290585
Интересно это попытка "подстелить соломку" со стороны Конте? , он ведь прекрасно знал куда шел когда приходил в Челси, "синие" при Абромовиче никогда не отличались "сорением" деньгами и вообще в последние годы в Европе есть тренд , что большего успеха добиваются команды с не очень то большим составом (кадрово) здесь и Реал и Барса где в очень многих матчах тренеры не делают все замены и тот же Лестер который свое чемпионство организовал в 14 чел. , да и в том же Ман.Сити сейчас не очень то много человек, которые стабильно играют.Будет интересно посмотреть пойдет ли руководство Челси на перекор своим принципам зимой.
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Killer_King
1514291843
Максимум что Челси светит среди трофеев это Кубок Англии и Кубок Лиги
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bset
1514292362
"Сорите деньгами в январе, ведь в июне я уже буду в Италии"
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ROMA DROGBA
1514294250
Да тут еще дизлайки есть, прямо как на соккере лет семь назад. Круто
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Svoysvoemubrat
1514295356
С нынешним МанСити, сори деньгами, не сори - толка не будет.
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insider_retro
1514301752
Сложно всё как-то в Челси в этом сезоне... не хотелось бы усугубления ситуации через не понимание позиции тренера!..
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zabvo9406
1514302424
с деньгами и дураки смогут...
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