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    • Игрок «Фейеноорда» выведен из состава за съеденный на поле бутерброд

    Игрок «Фейеноорда» выведен из состава за съеденный на поле бутерброд

    Нападающий голландского «Фейеноорда» Майкл Крамер выведен из состава команды на одну игру по решению главного тренера Джованни ван Бронкхорста.

    Причина заключается в том, что футболист во время матча Кубка Голландии против «Хераклеса» (3:1) прямо на поле употребил бутерброд. Это случилось во время подготовки газона.

    В клубе считают, что употребление бутерброда неприемлемо для спортсмена, поскольку это вредно, по их мнению, для желудка.

    Источник: Twitter

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    22.12.2017 17:06
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    Комментарии (15)
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    Полная Канистра
    1513956257
    вот поэтому дзюбка и не играет пирожки все время жрёт
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    DOCTOR PENALTY
    1513957470
    Неадекватное наказание. Ну сделали замечание, и хватит.
    Ответить
    Rivaldo88
    1513958842
    Пермяков троллит!
    Ответить
    insider_retro
    1513959038
    В угоду своим еуропейским ценностям они готовы запретить всё и на всё ввести штрафы и санкции!!!..))
    Ответить
    Academ
    1513962222
    Достойно главных новостей!
    Ответить
    Жёлто-синий
    1513964680
    И что
    Ответить
    Юрий Б.
    1513976658
    Ну пожрал человек. Зачем делать из этого суперновость
    Ответить
    raritet
    1515782954
    с другой стороны если взглянуть на этот факт, то выходит что в скором времени можно будет ставить у букмекеров на количество бутербродов сьеденных за матч...
    Ответить
    forza Juve 1
    1515849896
    ну, до Кубка Англии ему ещё далеко)
    Ответить
    ologreds
    1694991686
    numo529980
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