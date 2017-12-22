Игрок «Фейеноорда» выведен из состава за съеденный на поле бутерброд

Нападающий голландского «Фейеноорда» Майкл Крамер выведен из состава команды на одну игру по решению главного тренера Джованни ван Бронкхорста.
Причина заключается в том, что футболист во время матча Кубка Голландии против «Хераклеса» (3:1) прямо на поле употребил бутерброд. Это случилось во время подготовки газона.
В клубе считают, что употребление бутерброда неприемлемо для спортсмена, поскольку это вредно, по их мнению, для желудка.
| Lekker broodje, Michiel?#feyher pic.twitter.com/EmqqJC2Jhu— FOX Sports (@FOXSportsnl) 21 декабря 2017 г.