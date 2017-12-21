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    Хайнкес: «В первом тайме «Баварии» пришлось побегать»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что удача была на стороне его команды в матче 1/8 финала Кубка Германии против дортмундской «Боруссии».

    «Оценивая все 94 минуты, хочу сказать, что это была полностью заслуженная победа. Если бы Томас Мюллер сделал счет 3:0, то встречу мы бы довели до конца в спокойной атмосфере.

    В первом тайме нам пришлось вложить очень много усилий, проделать очень большую беговую работу. Когда так много бегаешь, то нужно, конечно, забивать. Мы этого не сделали и под конец встречи оказались под давлением.

    Стоит отметить, что нам немного повезло. В данный момент нашим главным недостатком является слабая реализация», – сказал Хайнкес после финального свистка.

    Матча 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.12.2017 08:53
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