Ибрагимович впервые за восемь месяцев оказался в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович включен в стартовый состав команды на матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Бристоль Сити». Это случилось впервые за восемь месяцев.

Последний раз швед выходил с первых минут еще в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Именно там игрок получил повреждение, восстановление от которого потребовало более полугода.

Отметим, что оказавшийся в основе «Юнайтед» на игру с «Бристоль Сити» Маркус Рэшфорд является единственным игроком команды, не пропустившим ни одного матча сезона.