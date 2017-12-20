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    • Ибрагимович впервые за восемь месяцев оказался в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

    Ибрагимович впервые за восемь месяцев оказался в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

    Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович включен в стартовый состав команды на матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Бристоль Сити». Это случилось впервые за восемь месяцев.

    Последний раз швед выходил с первых минут еще в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Именно там игрок получил повреждение, восстановление от которого потребовало более полугода.

    Отметим, что оказавшийся в основе «Юнайтед» на игру с «Бристоль Сити» Маркус Рэшфорд является единственным игроком команды, не пропустившим ни одного матча сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2017 22:53
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    Комментарии (5)
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    Gotvig
    1513800559
    Сам себя включил, красава!
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    DOCTOR PENALTY
    1513802096
    Успехов, Ибра!
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    GoLenaStop
    1513805322
    Созрел и ...выйдет на победный матч! Удачи, настоящий игрок в футбол !
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    ologreds
    1694991695
    numo529807
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