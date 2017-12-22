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Кубок Английской лиги
Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед
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Материалы
22 декабря 2017
09:00
Эти парни – сенсация месяца. Они вам точно понравятся
5
21 декабря 2017
08:43
Тренер «Бристоль Сити»: «Многие не пойдут на работу, а будут отмечать нашу победу над «МЮ»
07:06
Конте считает вылет «МЮ» из Кубка лиги неожиданным результатом
00:54
Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Бристоль Сити» и вылетел из турнира
18
20 декабря 2017
22:53
Ибрагимович впервые за восемь месяцев оказался в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»
4
19 декабря 2017
21:16
Тренер «Бристоль Сити»: «Я потратил 450 фунтов на бутылку вина для Моуринью! Надеюсь, мы с ним поболтаем после матча»
8
10:43
Мхитарян может сыграть против «Бристоль Сити»
2
Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед
20.12.2017, Среда, 23:00 мск
Бристоль, стадион
Эштон Гэйт
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Бристоль Сити
-
Манчестер Юнайтед
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Рейтинг:
+597
Gornostay
21 декабря 2017, 00:59
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на радость букерам))
1
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Рейтинг:
+28
Trahmaster
>
Gornostay
21 декабря 2017, 01:08
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зато Ибра забил)
1
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