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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед
Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 декабря 2017
Бристоль Сити
20.12.2017, среда, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
51'
Д. Брайан
90+3'
К. Смит
58'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
К. Смит
90'
+3
Желтая карточка
М. Тейлор
90'
90'
Желтая карточка
П. Погба
74'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
58'
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
Д. Брайан
Пас отдал
М. Пак
51'
Желтая карточка
Д. Патерсон
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-2-3-1-1
15
Стил
17
Бэйкер
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
32
Магнуссон
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
3-2-2-1-2
44
Ромеро
5
Рохо
23
Шоу
3
Линделеф
36
Дармиан
17
Блинд
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Бристоль Сити
Манчестер Юнайтед
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Жоэл Перейра
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Жоэл Перейра
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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