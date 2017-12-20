Кубок английской Лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в серии пенальти и вышел в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Лестер» в серии пенальти и вышел в полуфинал турнира.

На 26-й минуте матча гол забил полузащитник «горожан» Давид Силва. На 57-й минуте на поле появился нападающий «Лестера» Джейми Варди и на 96-й минуте счет сравнял.

Позже англичанин не реализовал пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов. Также свой удар не реализовал нападающий «лис» Рияд Марез.

В стартовом составе «горожан» появился бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко и отыграл весь матч.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Лестер – Манчестер Сити – 1:1 (1:1; 1:1; 3:4 по пенальти)

Голы: 0:1 — Силва, 26; 1:1 — Варди (с пенальти) 90+6.

Предупреждения: Ихеиначо, 23; Магуайр, 105 — Гюндоган, 61; Данило, 90+6; Уокер, 96.

«Лестер»: Хамер, Амарти, Драгович (Беналуан, 111), Магуайр, Фукс, Чилвел (Грей, 72), Кинг, Иборра, Олбрайтон (Марез, 57), Оказаки, Ихеиначо (Варди, 57).

«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Гюндоган, Мангала (Уокер, 82), Сильва, Адарабиойо, Жезус, Зинченко, Туре, Фоден (Деле-Баширу, 90+1), Диас (Нмеча, 88).