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    • Кубок английской Лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в серии пенальти и вышел в полуфинал

    Кубок английской Лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в серии пенальти и вышел в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Лестер» в серии пенальти и вышел в полуфинал турнира.

    На 26-й минуте матча гол забил полузащитник «горожан» Давид Силва. На 57-й минуте на поле появился нападающий «Лестера» Джейми Варди и на 96-й минуте счет сравнял.

    Позже англичанин не реализовал пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов. Также свой удар не реализовал нападающий «лис» Рияд Марез.

    В стартовом составе «горожан» появился бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко и отыграл весь матч.

    Кубок английской лиги. 1/4 финала

    Лестер – Манчестер Сити – 1:1 (1:1; 1:1; 3:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 — Силва, 26; 1:1 — Варди (с пенальти) 90+6.

    Предупреждения: Ихеиначо, 23; Магуайр, 105 — Гюндоган, 61; Данило, 90+6; Уокер, 96.

    «Лестер»: Хамер, Амарти, Драгович (Беналуан, 111), Магуайр, Фукс, Чилвел (Грей, 72), Кинг, Иборра, Олбрайтон (Марез, 57), Оказаки, Ихеиначо (Варди, 57).

    «Манчестер Сити»: Браво, Данило, Гюндоган, Мангала (Уокер, 82), Сильва, Адарабиойо, Жезус, Зинченко, Туре, Фоден (Деле-Баширу, 90+1), Диас (Нмеча, 88).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2017 01:35
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    Комментарии (4)
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    Hasanino
    1513725063
    Кажется нас опять ждёт манчестерское дерби
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    Rockstody
    1513731177
    Где мои монеты,за ничью в основное время между Лестером и Мс?
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    Nurik Ponsuato
    1513753857
    Бернарду Силва а не Давид, Давидыч сейчас у себя на родине по семейным обстоятельством
    Ответить
    ologreds
    1694991700
    numo529722
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