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    • Гаджиев: «Министр спорта Пермского края пока не знает, что такое профессиональный спорт»

    Гаджиев: «Министр спорта Пермского края пока не знает, что такое профессиональный спорт»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что главе спортивного ведомства Пермского края нужно лучше разбираться в профессиональном спорте.

    Ранее министр спорта региона Олег Глызин заявил, что клуб должен самостоятельно зарабатывать средства на жизнь, а не ждать финансовой помощи от властей.

    На прошлой неделе Гаджиев сообщил, что из-за проблем с деньгами «Амкар» может быть расформирован по окончании текущего сезона.

    «Пока конструктивной позиции нет, но она нужна. Она нужна властям, поскольку авторитет Пермского края стал на 6,5 процента выше после успешных выступлений «Амкара».

    Что касается позиции министра спорта, наверное, у него есть основания говорить так. Мне сложно проследить ход его мыслей. Мне бы просто хотелось, чтобы позиция была более конструктивной. Мы должны договариваться, находить общий язык. Ему надо лучше знать, что такое профессиональный спорт, лучше понимать его составляющие. Пока он этого не знает. Надеюсь, что удастся найти точки соприкосновения. Для этого надо знать, что такое профессиональный клуб, как он живет. Хотя бы один раз прийти на игру. У меня такая информация, что его не было ни разу. Поэтому возникают резко противоположные мнения, а это на пользу не идет. Нам нужен диалог, нам нужна совместная позиция для решения вопроса», – сказал Гаджиев в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    После 20-ти туров «Амкар» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ (зона переходных матчей), имея в своем активе 21 очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 14:27
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1513683360
    Судя по всему, в пермском футболе назрел серьёзный скандал. Жаль, если крайним будет Амкар.
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    Бабушка Зильзиля
    1513684006
    Министр спорта региона Олег Глызин солдафон-тыловик, причем строитель. Ему точно не до спорта.
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    Сержтир
    1513687408
    Это счастье что губернатор не знает что такое профессиональный спорт он бы давно разогнал бы Амкар в виду своей не состоятельности так как не является самодостаточным клубом и не может себя содержать а существует за счёт финансирования бюджета Пермского края.
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    dok66
    1513695626
    Так с эти министром" , так понимаю , в Пермском крае вообще не будет профессионального спорта !
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    ologreds
    1694991704
    numo529662
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