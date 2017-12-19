Гаджиев: «Министр спорта Пермского края пока не знает, что такое профессиональный спорт»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что главе спортивного ведомства Пермского края нужно лучше разбираться в профессиональном спорте.

Ранее министр спорта региона Олег Глызин заявил, что клуб должен самостоятельно зарабатывать средства на жизнь, а не ждать финансовой помощи от властей.

На прошлой неделе Гаджиев сообщил, что из-за проблем с деньгами «Амкар» может быть расформирован по окончании текущего сезона.

«Пока конструктивной позиции нет, но она нужна. Она нужна властям, поскольку авторитет Пермского края стал на 6,5 процента выше после успешных выступлений «Амкара».

Что касается позиции министра спорта, наверное, у него есть основания говорить так. Мне сложно проследить ход его мыслей. Мне бы просто хотелось, чтобы позиция была более конструктивной. Мы должны договариваться, находить общий язык. Ему надо лучше знать, что такое профессиональный спорт, лучше понимать его составляющие. Пока он этого не знает. Надеюсь, что удастся найти точки соприкосновения. Для этого надо знать, что такое профессиональный клуб, как он живет. Хотя бы один раз прийти на игру. У меня такая информация, что его не было ни разу. Поэтому возникают резко противоположные мнения, а это на пользу не идет. Нам нужен диалог, нам нужна совместная позиция для решения вопроса», – сказал Гаджиев в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 20-ти туров «Амкар» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ (зона переходных матчей), имея в своем активе 21 очко.