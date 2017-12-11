Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов начнется в 14:00

В понедельник, 11 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

16 команд поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места – в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, выступавшие в одной группе.

Состав участников жеребьевки выглядит следующим образом:

«Барселона» (Испания)*

«Бешикташ» (Турция)*

«Ливерпуль» (Англия)*

«Манчестер Сити» (Англия)*

«Манчестер Юнайтед» (Англия)*

ПСЖ (Франция)*

«Рома» (Италия)*

«Тоттенхэм» (Англия)*

«Бавария» (Германия)

«Базель» (Швейцария)

«Порту» (Португалия)

«Реал» (Испания)

«Севилья» (Испания)

«Челси» (Англия)

«Шахтер» (Украина)

«Ювентус» (Италия)

*победители групп

Сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта. Финал турнира состоится 26 мая в Киеве.