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    Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов начнется в 14:00

    В понедельник, 11 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

    16 команд поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места – в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, выступавшие в одной группе.

    Состав участников жеребьевки выглядит следующим образом:

    «Барселона» (Испания)*

    «Бешикташ» (Турция)*

    «Ливерпуль» (Англия)*

    «Манчестер Сити» (Англия)*

    «Манчестер Юнайтед» (Англия)*

    ПСЖ (Франция)*

    «Рома» (Италия)*

    «Тоттенхэм» (Англия)*

    «Бавария» (Германия)

    «Базель» (Швейцария)

    «Порту» (Португалия)

    «Реал» (Испания)

    «Севилья» (Испания)

    «Челси» (Англия)

    «Шахтер» (Украина)

    «Ювентус» (Италия)

    *победители групп

    Сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта. Финал турнира состоится 26 мая в Киеве.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 09:12
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    Комментарии (8)
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    +50/-50
    1512974147
    Пожелаем нашим удачи.
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    alex1951
    1512975573
    Севилья и Базель - явно ,,лишние,, в этом списке))))))))....
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    Mihei888
    1512990294
    посмотрим кого получит Севилия и что могло бы быть.........
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    Mihei888
    1512991049
    севилия - ман юнайтед,
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    ologreds
    1694991755
    numo528827
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