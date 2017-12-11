Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов начнется в 14:00

В понедельник, 11 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.
16 команд поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места – в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, выступавшие в одной группе.
Состав участников жеребьевки выглядит следующим образом:
«Барселона» (Испания)*
«Бешикташ» (Турция)*
«Ливерпуль» (Англия)*
«Манчестер Сити» (Англия)*
«Манчестер Юнайтед» (Англия)*
ПСЖ (Франция)*
«Рома» (Италия)*
«Тоттенхэм» (Англия)*
«Бавария» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Порту» (Португалия)
«Реал» (Испания)
«Севилья» (Испания)
«Челси» (Англия)
«Шахтер» (Украина)
«Ювентус» (Италия)
*победители групп
Сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта. Финал турнира состоится 26 мая в Киеве.